'Ajax heeft opvolger algemeen directeur Edwin van der Sar al in huis'

Ajax heeft de toekomstige opvolger van algemeen directeur Edwin van der Sar mogelijk al in huis. Dat schrijft clubwatcher Freek Jansen in Voetbal International. Volgens de journalist wordt Menno Geelen, momenteel commercieel directeur bij de Amsterdamse club, intern gezien als de juiste persoon om de positie van de oud-doelman op termijn over te nemen.

Daarmee doelt Jansen dus nadrukkelijk niet op Maurits Hendriks, die momenteel als Chief Sports Officer fungeert in Amsterdam. Volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij aast de voormalig hockey-trainer intern op de positie van Van der Sar. Dat liet Verweij eind april weten in de podcast Kick Off. "Je hoort steeds meer dat hij maar op een ding uit is. En dat is Van der Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten. Omdat hij na NOC*NSF ook Ajax achter zijn naam wil hebben", zei de journalist destijds.

Van der Sar heeft zijn contract in Amsterdam afgelopen jaar nog verlengd tot medio 2025. Toch wordt de onrust binnen de club hem intern aangerekend. Van der Sar wordt verantwoordelijk gehouden voor het niet adequaat vervangen van zowel Marc Overmars als Erik ten Hag. Het duo Gerry Hamstra - Klaas-Jan Huntelaar bleek niet in staat om de juiste spelers aan te trekken, en Alfred Schreuder moest als opvolger van de succesvolle Ten Hag al snel het veld ruimen.

Of Van der Sar zijn contract uitdient is dus nog maar de vraag. Zijn opvolger zou dus echter al binnen de club rondlopen, schrijft Jansen. "Commercieel directeur Menno Geelen wordt binnen Ajax op termijn als de gewenste opvolger van Van der Sar beschouwd. Geelen ligt goed in de organisatie, is zeer succesvol als commercieel directeur en speelt ook in de overlegorganen met andere clubs in binnen- en buitenland een vooraanstaande rol", somt hij op. Daarbij plaatst Jansen overigens wel een kanttekening: "Het is onbekend of Geelen zelf open zou staan voor een dergelijke stap, daar heeft hij zich nooit over uitgesproken. Bovendien heeft de commercieel directeur een uitstekende relatie met Van der Sar, op basis van volledig wederzijds vertrouwen, dus hij zal geen ongewenste haast maken met de mogelijke opvolging."