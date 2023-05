Ajax-huurling gaat ondanks interesse uit 'binnen- en buitenland' voor zijn kans in Amsterdam

Anass Salah-Eddine gaat komend seizoen voor zijn kansen bij Ajax. De talentvolle linkspoot heeft een prima seizoen doorgemaakt bij FC Twente, dat graag langer van zijn diensten gebruik had gemaakt. De verdediger annex middenvelder wil echter voor zijn kansen gaan in de Johan Cruijff Arena in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar.

Salah-Eddine kwam uiteindelijk slechts tot dertien optredens bij FC Twente, waar hij Gijs Smal nog wel boven zich moest dulden in de achting als linksachter. Toen onder anderen Michal Sadilek weg viel bij de Tukkers, kreeg hij van februari en april veel speeltijd van coach Ron Jans, vooral op het middenveld. “Ik ben naar de trainer gelopen en heb gezegd dat ik ook op het middenveld kan spelen”, vertelt hij bij Ajax Showtime.

Al maakte Salah-Eddine ook speelminuten als linksachter én rechtsback. De multi-inzetbare voetballer kan op meerdere posities uit de voeten en wil dat laten zien in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Ajax. “Ik heb nog een tweejarig contract bij Ajax. In de voorbereiding meld ik mij gewoon bij Ajax en dan ga ik voor mijn kans. Dan kijken we hoe het loopt”, is hij ambitieus.

Als linksback heeft hij komend seizoen bij Ajax behoorlijke concurrentie: onder anderen Owen Wijndal, Jarrel Hato, Youri Baas en Calvin Bassey kunnen daar spelen. Youri Regeer vertrekt wel, naar FC Twente, dat ook nog altijd belangstelling heeft in zijn diensten. “Zij willen mij overnemen. Er zijn ook een aantal andere binnen- en buitenlandse clubs die zich hebben gemeld. Maar wat ik net al zei: ik sta nog twee jaar onder contract bij Ajax en daar wil ik mij nu eerst op focussen. Als het daar niet lukt, ga ik alle opties naast elkaar neerleggen en kijken wat het beste voor mij is."