Ajax juicht tijdens Europa League-finale voor AS Roma

De kans bestaat dat Ajax de voorronde van de Europa League mag overslaan en rechtstreeks de groepsfase in gaat. Daarvoor is de nummer drie van de Eredivisie afhankelijk van AS Roma, zo weet Ajax Showtime.

Als Roma woensdagavond de Europa League wint ten koste van Sevilla en vervolgens in de eigen Serie A in de top zes eindigt, gaat Ajax meteen de groepsfase van de Europa League in. Dat zit zo: als Roma de Europa League wint, verovert het een Champions League-ticket. Als het vervolgens ook vijfde of zesde wordt in de Serie A (hoger kan Roma niet meer eindigen), krijgt het ook een Europa League-ticket. Dan zou Roma dus twee Europese tickets hebben.

Artikel gaat verder onder video

In zo'n geval behoudt Roma het beste ticket (Champions League) en schuift het Europa League-ticket door. Normaliter gaat dat ticket naar de bekerwinnaar uit de zevende competitie op de coëfficiëntenlijst. Dat is Nederland, want pas over een jaar wordt de dit seizoen veroverde zesde plek verzilverd. PSV eindigde echter ook als tweede in de Eredivisie en mag daardoor de Champions League-voorronde in, waardoor nummer drie Ajax het ticket toekomt.|

Ajax zal dus hopen dat Roma de finale wint en vervolgens komende zondag niet daalt op de Serie A-ranglijst. De nummer zes (60 punten) speelt thuis tegen Spezia; nummer zeven Juventus (59 punten) gaat op bezoek bij Udinese. Verder heeft nummer vijf Atalanta 61 punten en treedt het thuis aan tegen Monza.

Als Ajax toch in de voorronde moet spelen, speelt het op 24 en 31 augustus. Indien Ajax die voorronde niet overleeft, speelt het in de groepsfase van de Conference League.