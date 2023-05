'Ajax kijkt rond in Zweden voor talentvol Ivoriaans duo'

Een scout van Ajax was aanwezig bij een Zweeds duel tussen BK Häcken en IFK Göteborg om Bénie Traoré en Amane Romeo te bekijken. Eerstgenoemde viel die wedstrijd op door de 3-1 binnen te schieten.

Dit nieuws wordt bevestigd door sportief directeur van Häcken Martin Ericsson. "Ja, dat klopt", zegt de bestuurder bij Sportbladet op de vraag of de Amsterdamse club op de tribune zat. "Ajax was een van de vele buitenlandse clubs die vandaag aanwezig waren. We zijn ons ervan bewust dat ze een paar van onze spelers bestuderen. Daar zijn we ons van bewust."

Traoré is nog niet bezig met een transfer, maar is wel al gecharmeerd van Ajax. "Het is een grote club met veel goede spelers. Ik denk nog niet na over een transfer, ik blijf gewoon spelen. De transferwindow is nog niet geopend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. We zullen zien wanneer de transferwindow opent."

De Ivoriaanse spits scoorde dit seizoen tien keer in elf wedstrijden en is aardig op dreef. Zijn landgenoot speelt centraal op het middenveld en is ook bij tien procent van de doelpunten betrokken door tweemaal te scoren en eenmaal een assist te geven.