'Ajax weigert om miljoenenbedrag te betalen en stuurt huurling weer terug'

Ajax weigert om tien miljoen euro te gaan betalen voor Lorenzo Lucca en stuurt de Italiaan na dit seizoen weer terug naar Pisa. De spits kon niet overtuigen in Amsterdam en speelde zijn wedstrijden vooral in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax.

De Amsterdammers betaalden al 1,5 miljoen euro voor de huurperiode van Lucca, maar weigeren om hem definitief voor tien miljoen euro over te nemen van Pisa, meldt Quotidiano Sportivo Pisa. Bij Ajax speelde de boomlange Italiaan dertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij tweemaal doel trof. Namens Jong Ajax speelde de Italiaanse jeugdinternational veertien duels op het tweede niveau en schoot daarin zes keer raak.

Lucca heeft zelf al meerdere malen aangegeven dat hij zijn toekomst niet in Italië ziet. Club Brugge is naar verluidt al maandenlang geïnteresseerd en ziet de spits graag naar België komen. Toch zijn er ook clubs uit Italië die de prestaties van Lucca op de voet volgen. Zo zouden Sassuolo, dat hem in januari 2022 al zonder succes benaderde, Bologna en AC Milan de Italiaan op de voet volgen.

Pisa speelt zelf in de Serie B en staat daarin op een elfde positie. Het lijkt erop dat een terugkeer bij die ploeg helemaal niet meer tot de opties behoort. Eerst moet het nieuws dat Ajax niet door wil met Lucca nog officieel worden. Daarover krijgt de club begin juli duidelijkheid uit Amsterdam.