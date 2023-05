Aké luistert rentree op met belangrijke treffer, maar Haaland steelt de show bij Manchester City

Manchester City heeft de koppositie in Engeland weer in handen. De regerend kampioen speelde zeker niet groots, maar was in eigen stadion wel te sterk voor West Ham United, de komende tegenstander van AZ in de halve finale van de UEFA Conference League: 3-0. Hoofdrollen waren er voor Nathan Aké en Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine heeft sinds vanavond een nieuw record in handen.

Arsenal boekte dinsdagavond een overtuigende 3-1 overwinning op Chelsea en mocht zich daardoor in ieder geval voor één nachtje weer koploper noemen. De ploeg van trainer Mikel Arteta kon rustig achterover leunen en kijken hoe Manchester City het er in de thuiswedstrijd tegen West Ham United vanaf zou brengen. De ogen waren uiteraard gericht op Erling Haaland, die joeg op het record van meeste doelpunten in een Premier League-seizoen. Het was echter niet Haaland, maar Rodri die in de eerste helft het dichtst bij de 1-0 was. De Spanjaard raakte de binnenkant van de paal.

Artikel gaat verder onder video

Manchester City moest drie dagen geleden tot het gaatje gaan om de overwinning op Fulham veilig te stellen en ook tegen West Ham United ging het zeker niet van een leien dakje. Gelukkig voor Josep Guardiola kon hij weer een beroep doen op Aké. De oefenmeester had in aanloop naar het treffen met West Ham United al benadrukt hoe belangrijk het is dat de Nederlander weer van de partij is en dat bleek in het Etihad. Aké scoort niet vaak, maar als hij scoort zijn het vrijwel altijd belangrijke goals. Nu maakte hij vijf minuten na de pauze op aangeven van Riyad Mahrez er met het hoofd 1-0 van.

De openingstreffer van Aké zorgde voor opluchting in het Etihad, maar Manchester City ging er niet per se beter door voetballen. West Ham United meldde zich af en toe dreigend in de zestien van de thuisploeg, al kon het niet echt gevaarlijk worden. Zou de 35e competitietreffer van Haaland nog komen, was de grote vraag in de tweede helft. En ja hoor, die kwam er. De Noor verschalkte Lukasz Fabianski twintig minuten voor tijd met een fraaie stift, waarmee competitietreffer 35 een feit is en hij het Premier League-record van meeste doelpunten in één seizoen heeft verbroken.

Phil Foden bepaalde de eindstand uiteindelijk op 3-0. Manchester City is dankzij de zege weer lijstaanvoerder. De voorsprong op Arsenal is slechts één punt, maar Manchester City heeft nog wel een wedstrijd tegoed ten opzichte van de Londenaren. De ploeg van Guardiola hervat de titelstrijd zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Leeds United, drie dagen later wacht het heenduel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League.