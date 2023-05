Het seizoen van Ajax mag dan beroerd zijn, maar de host van de FCUpdate Podcast Stan Timmerman heeft een perfecte tip voor Ajacieden die verdrietig zijn door de slechte resultaten van hun club. "Als ik verdrietig ben door het slechte seizoen van Ajax, kijk ik even naar Chelsea. Laten we hopen dat Ziyech het licht ziet en terugkomt", zegt hij in de nieuwste aflevering van de podcast. Redacteur Tijmen Gerritsen gaat met hem in gesprek over de situatie op Stamford Bridge en de hoop over een eventuele terugkeer van The Wizard in Amsterdam.

Vanaf minuut 16:00 gaat het over Ajax, daarna gaat het over het verlies van Chelsea tegen het Manchester United van trainer Erik ten Hag.