'Als je hem meeneemt, zet je jezelf als bondscoach ontzettend voor joker'

Jasper Cillessen is de laatste weken veel negatief in het nieuws. De doelman is zijn vorm volledig kwijt en gaat geregeld in de fout, tegen FC Twente zag de NEC-goalie er alweer niet goed uit. Een plek in de definitieve selectie van Oranje lijkt ver weg. In de FCUpdate Podcast hebben redacteur Nathan Sprey en host Stan Timmerman het over de doelman, voor wie geen plek meer zou moeten zijn in de selectie van trainer Ronald Koeman.

