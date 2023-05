Antwerp dankzij Jurgen Ekkelenkamp nu belangrijkste uitdager van Genk

Antwerp is uitstekend begonnen aan de play-offs om het kampioenschap in België. De ploeg van Mark van Bommel won woensdagavond met 0-2 van Union Sint-Gillis. Antwerp stijgt door de zege naar de tweede plaats. De achterstand op koploper KRC Genk is twee punten.

In Antwerpen leefde men vol vertrouwen toe naar de eerste wedstrijd in de play-offs. Zondag werd er immers dankzij een 0-2 zege op KV Mechelen beslag gelegd op de Belgische beker. Vincent Janssen maakte één van de twee doelpunten en verscheen woensdag tegen Union Sint-Gillis wederom aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Niet Janssen, maar Jurgen Ekkelenkamp nam woensdag het openingsdoelpunt voor zijn rekening. De aanvallende middenvelder positioneerde zich bij een counter in het vijandelijke strafschopgebied en liet doelman Anthony Moris met een kiezelharde kopbal kansloos. Tien minuten later verdubbelde Mandela Keita de score door na een machtige rush Moris te verschalken.

Antwerp is door de zege op dit moment de belangrijkste uitdager van Genk voor de landstitel. De nummers één en twee van de play-offs nemen het zondag in een onderlinge wedstrijd tegen elkaar op. De clubs spelen in de play-offs twee keer tegen elkaar. Club Brugge, dat een klein wonder nodig heeft om kampioen te worden, verloor afgelopen zondag van Genk (3-1) en staat vierde.