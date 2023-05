Arne Slot kan zijn lach niet inhouden als hij wordt gevraagd naar Tottenham Hotspur

Arne Slot heeft op het persmoment in aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior weinig woorden willen vuilmaken aan de geruchten over zijn toekomst. De Telegraaf maakte deze week bekend dat de 44-jarige trainer door Tottenham Hotspur is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De trainer van Feyenoord kon zijn lach niet inhouden toen hij werd geconfronteerd met het Spurs-gerucht. "Er wordt daar veel over gezegd en allerlei mensen denken iets te weten, maar ik wil dat het allemaal gaat over Feyenoord en onze wedstrijd tegen Excelsior", aldus de trainer van Feyenoord. "Het moet in de media gaan over de wedstrijd en geen enkel ander ding."

Over de komst van Ramiz Zerrouki wilde Slot het wel hebben. "Het is een speler die achter de bal de balans bewaart, veel duels wint, afvallende ballen pakt en ook veel vormgeeft aan de eerste opbouw. Het is een winnaar en hij heeft een goede persoonlijkheid. Dat zijn meerdere ingrediënten waar niet alleen wij op zoeken waren, maar elke andere club. Vandaar dat we niet de enigen waren die hem wilden hebben."

Feyenoord kan zondag kampioen worden als het wint van Excelsior en PSV een dag eerder punten laat liggen tegen Sparta Rotterdam. Slot kan in het mogelijke kampioensduel geen beroep doen op Gernot Trauner, die 'niet beschikbaar' is. Quinten Timber is daarentegen wel een optie voor de trainer. Hij begint in principe op de bank tegen Excelsior.