Arne Slot: 'Ook voor hem moet betaald worden wat wij vragen'

Het feit dat Arne Slot deze week zijn toekomst aan Feyenoord verbond heeft geen gevolgen voor de vertrekwens van aanvoerder Orkun Kökçü. De 22-jarige middenvelder blijft erbij dat hij komende zomer een stap naar het buitenland wil gaan maken "als de juiste club komt."

In gesprek met Hans Kraaij jr. voor de camera's van ESPN ging de captain na het met 0-1 verloren thuisduel met Vitesse in op de verhalen dat hij Feyenoord deze zomer vaarwel gaat zeggen. Het aanblijven van Slot speelt daarin geen rol van betekenis, moest hij toegeven. "Met de trainer en de rest van de staf heb ik sowieso een goede relatie. Maar ik denk dat als de juiste club komt, dat ik deze zomer de stap wel ga maken."

Artikel gaat verder onder video

Slot zelf is bekend met het voornemen van zijn pupil om Rotterdam achter zich te gaan laten als zijn gevoel goed is bij een geïnteresseerde club. Daar kan de oefenmeester ook wel achter staan, maar hij wijst wel op een belangrijk detail: "Ook voor hem zal een club moeten komen die wil betalen wat wij voor hem vragen."

Mario Been, als analist in de ESPN-studio aanwezig, reageert op de vraag van presentator Jan Joost van Gangelen wat de perfecte vervolgstap voor Kökçü zou zijn. De oud-trainer van Feyenoord oppert de nummer twee van Duitsland: Borussia Dortmund. "Ik denk dat hij daar uitstekend geschikt voor is", meent Been. "Hij heeft loopvermogen, ziet het spelletje en heeft de individuele kwaliteiten. En die Bellingham gaat daar weg... Al met al lijkt de Bundesliga mij een goede competitie voor hem."