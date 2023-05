Arne Slot verlengt zijn contract bij Feyenoord tot de zomer van 2026 en laat clausule uit contract halen

Feyenoord heeft het contract met Arne Slot opengebroken en met een jaar verlengd. De trainer ligt nu vast tot in de zomer van 2026 en blijft nog langer in Rotterdam. Eerder deze week wees de coach een aanbod van Tottenham Hotspur af. Slot had een clausule in het contract staan dat hij na dit seizoen voor een bepaalde transfersom weg kon, maar die is eruit gehaald.

De oefenmeester wil graag voor het avontuur bij Feyenoord gaan. “Ik ben hier nog niet klaar”, zegt Slot op de clubsite. “We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen. Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven.”

In het contract van Slot zat een clausule dat de trainer in de zomer van 2024 voor een gelimiteerde afkoopsom kon vertrekken bij Feyenoord. Op de persconferentie gaf de Bergentheimer aan dat die clausule eruit is gehaald. Het is niet bekend of er een andere clausule is of dat die is verschoven naar het jaar erop.

Slot kon naar vele clubs in de Premier League, waaronder Tottenham, maar blijft in Rotterdam. In 2021 tekende de trainer voor Feyenoord en in zijn eerste jaar bereikte hij de finale van de Conference League. In de zomer gingen veel spelers weg, maar er kwamen goede alternatieven voor terug en dit jaar kon de oefenmeester Feyenoord kampioen maken.