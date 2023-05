Arnesen geniet van 'sensationele ontwikkeling' van spotgoedkope aankoop Feyenoord

Frank Arnesen is trots op de ontwikkeling van de spelers die hij naar Feyenoord heeft gehaald. De voormalig technisch directeur, in functie tussen december 2020 en juni 2022, zag Feyenoord vorige week landskampioen worden. De ontwikkeling van een speler als Mats Wieffer doet hem goed, vertelt hij aan Voetbal International.

"We hebben sámen in tweeënhalf jaar heel veel gedaan", blikt Arnesen terug. "Ik ben medeverantwoordelijk geweest voor de komst van vrijwel alle spelers. Als ik ze zie spelen, voelt het nog steeds als míjn jongens. Ik zit trots voor de televisie, hoor." Wieffer stond al 'maanden' op de radar van Feyenoord en werd in de zomer van 2022 voor een paar ton binnengehaald. "We dachten dat hij nog wel een stap kon zetten."

"Dan blijf je zo’n jongen volgen. In het begin speelde hij nauwelijks, hij kreeg last van wat blessures en opeens kwam hij in de ploeg. En als je dan nu kijkt… Geweldig!", jubelt de Deen. "In alle eerlijkheid maakt die jongen een sensationele ontwikkeling door, hij is zelfs international van Nederland geworden. Als ik dan lees dat Feyenoord zijn contract openbreekt en opwaardeert, ben ik blij. Goed gedaan, slimme zet."