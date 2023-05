Arno Vermeulen onthult mogelijk 'opgezet plan' tegen zaakwaarnemer Joey Veerman

Fulco van Kooperen, de zaakwaarnemer van Joey Veerman, denkt dat iemand hem bewust probeert te beschadigen. Dat heeft Arno Vermeulen zondagavond verteld. Van Kooperen wordt sinds het Ruud van Nistelrooij als trainer van PSV bedreigd. Beweerd wordt dat hij het 'PSV-lek' zou zijn.

Maar daar klopt niets van, vertelde Veerman na afloop van de uitwedstrijd tegen AZ (1-2) voor de camera van de NOS. Het opvallende interview met de middenvelder was enkele uren later onderwerp van gesprek aan tafel bij Studio Voetbal. "Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hem overkomt. Ik heb zijn zaakwaarnemer ook even gesproken. Hij is heel blij dat Joey zijn verhaal voor de camera heeft gedaan, want het heeft hem ontzettend dwarsgezeten", begon Vermeulen.

Artikel gaat verder onder video

Van Kooperen wordt volgens Vermeulen volop bedreigd. "Hij wordt gebeld door mensen die hij niet kent. Er wordt gezegd dat hij beter niet meer in de buurt van Eindhoven kan komen en dat soort dingen. Het gaat bijna de hele dag door. Hij vraagt zich af waar het vandaan komt. Waar is zijn naam en die van Joey genoemd? Hij heeft het gevoel dat het een soort van opgezet plan is om hem te beschadigen. Hij snapt alleen niet van uit welke hoek het komt. Je zou zeggen dat het uit een beetje uit de kringen rondom PSV moet komen. Waarom wordt de naam van een zaakwaarnemer die er werkelijk niets te maken heeft genoemd?"

"Wat ik wel opvallend vind, is dat deze week in Voetbal International een interview met Ruud van Nistelrooij werd gepubliceerd waarin de tendens is dat Van Nistelrooij wel van Veerman af zou willen", vervolgde Vermeulen, waarna presentator Sjoerd van Ramshorst hem corrigeerde. "Het was meer een analyse over wat er is misgegaan, hoe het eigenlijk is verlopen. Je weet niet 100 procent zeker of dat dan van Ruud van Nistelrooij komt." Leonne Stentler vult hem aan: "Het viel op in de reconstructie dat het heikele punt 'wat moeten we met Veerman?' onderwerp van gesprek was tussen Brands, Stewart en Van Nistelrooij. Het is duidelijk dat de directie met hem door wilde, maar Van Nistelrooij het niet in hem zag zitten. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk, dat je dat als speler moet lezen."

Naast Van Kooperen is ook Veerman na de breuk tussen Van Nistelrooij en PSV bedreigd. "Er zijn heel veel dingen gezegd en geschreven. Ik ben lichtelijk verbaasd daarover. Eigenlijk was het gewoon een kutweek", zei de middenvelder na het veiligstellen van de tweede plaats in de Eredivisie met PSV. "Het is ongelooflijk. Ik krijg allemaal bedreigingen binnen, mijn hele familie. Mijn zaakwaarnemer zou zogenaamd het lek zijn. Hij wordt óók bedreigd. Het is niet te filmen, Ik ben heel pissig over deze week."