Assist van Kluivert helpt Valencia aan broodnodige punten tegen Real Madrid

Valencia heeft mede door een assist van Justin Kluivert met 1-0 gewonnen van Real Madrid. De ploeg uit de hoofdstad van Spanje kon de wedstrijd niet met elf man uitspelen, want de racistisch bejegende Vinícius Júnior kreeg een rode kaart voor een slaande beweging.

Real Madrid had een moeilijke week achter de rug, want woensdag werd de ploeg nog uitgeschakeld door Manchester City in de halve finale van de Champions League. Het werd 4-0 in het voordeel van de kampioen van Engeland en dus was het wel nodig om een teken van herstel te laten zien, maar niets was minder waar.

Valencia begon met Kluivert in de basis en de oud-Ajacied hielp zijn ploeg wel met een assist in de eerste helft. In de 33ste minuut gaf de zoon van Patrick Kluivert de bal voor op zijn ploeggenoot Diego Lopez en die schoot de 1-0 binnen voor de ploeg die strijdt tegen degradatie.

Na de goal van Kluivert kreeg Valencia nog meer kansen, maar Real mocht Thibaut Courtois danken dat de uitslag niet een stukje groter werd voor de ploeg van trainer Salvador González Marco. Het had nog vervelender kunnen worden voor de Koninklijken en ook nog veel mooier voor Kluivert, want de Oranje-international kon voor leeg doel binnenwerken, maar stond buitenspel.

Wat nog wel vervelend was deze wedstrijd, waren de racistische uitingen aan het adres van Vinínius Júnior. Bij een corner werden er allemaal dingen op veld gegooid en de jonge Braziliaan kreeg voor de zoveelste keer te maken met dit gedrag. De buitenspeler ging er ook op in en wees de dader, maar uiteindelijk werd niet veel meegedaan en moest de wedstrijd verder.

Dat gebeurde ook en Real had zomaar op 1-1 kunnen komen, maar keeper Giorgi Mamardashvili hield een schot van Federico Valverde tegen. De Uruguayaan stond één op één met de Georgische doelman, maar kon niet tot scoren komen. Even daarop moest de doelman weer in actie komen en pakte een vrije trap van Toni Kroos uit de kruising. Na die vrije trap lag het spel weer stil en gingen de spelers ruzie met elkaar maken. Bij die onrust ging diezelfde doelman Vinícius Júnior uitdagen en die deelde een klap uit, waarvoor hij rood kreeg.

De wedstrijd ging nog lang door, maar uiteindelijke pakte Valencia drie broodnodige punten in de strijd tegen degradatie. Het seizoen van Real gaat als een nachtkaars uit en de ploeg moet op dit moment Atlético Madrid voor zich dulden in de stand.