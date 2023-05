AZ bevestigt eerste zomeraanwinst voor het nieuwe seizoen

AZ heeft de komst van David Møller Wolfe bekendgemaakt. De 21-jarige linkervleugelverdediger komt over van SK Brann. Hij tekende maandagmiddag een verbintenis bij de Alkmaarders tot medio 2028 en is daarmee de eerste zomeraanwinst van AZ. Hij gaat spelen met rugnummer 18.

De komst van Møller Wolfe werd onlangs al aangekondigd door De Telegraaf. De krant maakte melding van een transfersom van 2,5 miljoen euro. In eigen land heeft hij ondanks zijn jeugdige leeftijd al 88 officiële wedstrijden gespeeld, waarvan 60 bij Brann. Met die club won hij zaterdag bovendien de Noorse bekerfinale tegen Lillestrøm (2-0), waarin hij negentig minuten meedeed.

😃 Velkommen, David!



🖊️ AZ heeft David Møller Wolfe van SK Brann gecontracteerd. De linksback tekende vandaag in het AFAS Stadion een contract tot medio 2028.#AZ #DMW18 #VelkommenDavid — AZ (@AZAlkmaar) May 22, 2023

Naast het winnen van die prijs is het tekenen bij AZ een volgend hoogtepunt in de carrière van Møller Wolfe. ~"De stap hier naartoe maken is eveneens een jongensdroom", zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "Zo’n twee, drie maanden geleden hoorde ik voor het eerst over de interesse van AZ en sindsdien heb ik veel wedstrijden gezien van de club. Ik speel met veel energie en passie en kijk zoveel mogelijk vooruit. AZ speelt met veel van dezelfde ideeën en bedoelingen en daarom denk ik dat ik er goed bij pas."

De komst van de linkspoot heeft ook alles te maken met de interesse die er is rondom Milan Kerkez. AZ beschikt verder ook over Mees de Wit. "We zijn altijd op diverse scenario’s aan het voorsorteren. Op het moment dat er dan zo’n mooie optie op ons pad komt, moeten we niet te lang wachten", weet directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Dat wil nog niet zeggen dat er al een speler weg is. Sowieso willen we elke positie kwalitatief goed bezet hebben, waardoor een gezonde concurrentiestrijd ontstaat”, stelt Huiberts.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de strijd om de bovenste plekken besproken. AZ heeft nog uitzicht op de derde plaats.