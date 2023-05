AZ grijpt hard in na ongeregeldheden tegen West Ham United

AZ heeft inmiddels liefst 43 stadionverboden uitgedeeld na de ongeregeldheden in de return van de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. Na het laatste fluitsignaal ging het mis en probeerde een groep bij de familieleden van de spelers van The Hammers te komen. De Alkmaarders kondigden eerder al actie aan, maar hebben ook daad bij het woord gevoegd.

Dat laat AZ donderdagmiddag weten op het clubkanaal. Recentelijk deed de politie een oproep aan 24 hooligans om zich te melden na de ongeregeldheden in het stadion. Dat had effect, want er meldden zich uiteindelijk zelfs meer mannen dan de gevraagde 24 potentiële daders. Mogelijk dat een groot deel van de mannen die zich hebben gemeld, ook door AZ zijn gestraft met een stadionverbod.

Dat is overigens niet hetgeen waarbij het zal blijven. “Het wordt allerminst uitgesloten dat nog meer lokale stadionverboden worden opgelegd. Los van dit besluit vanuit de club, is het strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten nog volop gaande”, schrijven de Alkmaarders over de ontwikkelingen.



Onzekerheid rond AZ-PSV

Het is daarnaast nog niet helemaal zeker hoe de invulling van het AFAS stadion er komend weekend uitziet. Door alle onrust zijn er nog volop gesprekken met de autoriteiten hoe de wedstrijdorganisatie gedaan moet worden voor de topper tegen PSV.

‘Uitgangspunt is hierbij dat de vele duizenden goedwillende AZ-supporters een plezierig wedstrijdbezoek moeten kunnen ervaren’, schrijft AZ. Of het dus nog een optie is dat er helemaal géén fans in het stadion mogen, is niet helemaal duidelijk. Het college van B en W kondigde eerder al maatregelen aan, maar welke dat zijn, is nog niet bekend.