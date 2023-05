AZ hoeft 'écht, écht, écht niet bang te zijn' voor West Ham United

AZ staat halverwege voor in het heenduel van de halve finale van de Conference League. De Alkmaarders doen niet onder voor West Ham United, dat vooral aan de bal matig is en slechts veertig procent balbezit heeft (0-1). Het verschil tussen beide ploegen in de eerste helft zijn vooral de beide keepers op het veld.

Kenneth Perez licht de redding van Matthew Ryan uit aan het begin van de wedstrijd op een afstandsschot. “Eerst zie je het niet, maar in de herhaling zie je echt hoe knap de redding is. Dit is zó knap gered. En aan de andere kant is er niemand die denkt: ‘We moeten Reijnders niet laten schieten’. En de keeper laat de bal door, terwijl de keeper van AZ hem pakt.”

De Deense analist van ESPN is niet bepaald onder de indruk van West Ham United. “Alles komt uit waar je op hoopt. Maar voor deze nummer vijftien in de Premier League hoef je écht, écht, écht niet bang te zijn. Ze zetten belachelijk druk. AZ kan naar hartenlust combineren. Een Nederlandse trainer zou dit na een kwartier omzetten en denken: ‘Wat zijn we aan het doen?’. AZ is heel goed, ze laten zich niet naïef slachten. Als AZ dit blijft doen, komt het goed. En een slag om de arm in de omschakeling.”

Wim Kieft kwam bij RTL 7 tot dezelfde conclusie: “Dit zou ik een klein foutje van de keeper willen noemen, ja”, glimlachte de oud-spits in zijn analyse. “AZ houdt zich goed staande. West Ham valt wat tegen met al dat grote geld. AZ speelt naar de eigen mogelijkheden.” Of het doelpunt van AZ afgekeurd had moeten worden vanwege een overtreding die eraan vooraf ging? Kees Jansma: “Ik vind het geen overtreding, terecht niet gefloten."