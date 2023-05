AZ komt met hard statement na wangedrag 'supporters': 'Dat woord kunnen we niet gebruiken'

AZ heeft vrijdagmiddag in een statement gereageerd op de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen West Ham United. In het AFAS Stadion ging het na laatste fluitsignaal helemaal mis toen fans van de bezoekers werden aangevallen door aanhangers van de thuisploeg. De ME moest zelfs ingrijpen in Alkmaar.

'Waar vooraf iedereen hoopte op een historische Europese wedstrijd, werd het een inktzwarte avond vanwege de gebeurtenissen rondom het laatste fluitsignaal. Het werd een avond om met schaamte op terug te kijken. Niet vanwege het voetbal, maar door het gedrag van sommige bezoekers. Het woord supporters kunnen we voor deze mensen helaas niet gebruiken', luidt de eerste alinea van het statement van de Alkmaarders, die de komende weken aan het werk gaat om de raddraaiers aan te pakken.

'Wat er is gebeurd gaat alle perken te buiten. De club biedt nogmaals oprechte excuses aan richting West Ham United en alle duizenden goedwillende AZ-supporters die eveneens hinder hebben ondervonden van het wangedrag. AZ is een club van beschaving en waar sportiviteit en normen en waarden voorop staan. De club gaat er alles aan doen om, samen met de betrokken instanties, deze personen te achterhalen en passende maatregelen te treffen.' Dat gaat AZ doen in samenspreek met de lokale driehoek.

AZ werd donderdagavond door West Ham uitgeschakeld in de halve finale van de Conference League. De bezoekers uit Londen bleken, na de 2-1 overwinning in eigen huis, in Alkmaar met 0-1 te sterk. Na de wedstrijd werd het vak met familieleden van West Ham-spelers aangevallen door aanhangers van de thuisploeg. Daarbij vielen enkele raken klappen en spelers van beide ploegen bemoeide zich uiteindelijk met de situatie. Vorige week ging het in Londen ook al mis, toen fans van AZ juist werden aangevallen.

