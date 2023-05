AZ krijgt uitstekend nieuws richting return in halve finale van de Conference League tegen West Ham United

AZ kan vrijwel op volledige oorlogssterkte aantreden tegen West Ham United in de return van de halve finale van de Conference League donderdagavond. Milos Kerkez keert sowieso terug van een schorsing, maar ook de vorige keer geblesseerde Jesper Karlsson en Dani de Wit kunnen een rol van betekenis spelen.

De Wit kampte met een voetblessure en stond al langere tijd buitenspel. Karlsson kampte met een spierblessure. De vorige keer werd hij voor het treffen met Anderlecht nog opgelapt, maar dat kwam eigenlijk net te vroeg. Na die wedstrijd kreeg de buitenspeler weer een forse terugval, waar hij pas afgelopen weekend tegen FC Emmen van terugkeerde.

Trainer Pascal Jansen denkt bij Voetbal International dat beide spelers inzetbaar zijn tegen The Hammers. “Het advies van de medische staf voor de wedstrijd tegen Emmen was een half uur spelen. Normaal gesproken kunnen ze in de daaropvolgende wedstrijd dan langer spelen. Daarin zullen we goede afwegingen moeten maken. Het is in elk geval mooi dat ze terug zijn. Dat maakt onze selectie weer een stuk sterker, in een belangrijke fase van het seizoen. We zullen de keuzes maken die het beste zijn voor het team.”

Zowel Karlsson als ook De Wit kijkt uit naar de ontmoeting met de Premier League-grootmacht en denken speeltijd te krijgen. Kerkez ontbrak in het heenduel van de halve finale ook vanwege een schorsing, waardoor de Alkmaarders drie spelers moesten missen in Londen. Bruno Martins Indi en Sem Westerveld liggen al langere tijd uit de roulatie bij AZ en zijn ook voor de return niet inzetbaar.