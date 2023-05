AZ maakt in Londen indruk op Engelsen: 'Ervaren? Nee. Onbevreesd? Zeker.'

AZ verloor donderdagavond met 2-1 op bezoek bij West Ham United, maar zal de finale van de Conference League niet uit het hoofd zetten. De Alkmaarders konden zeker voor de rust goed mee met de miljoenenploeg uit de Premier League. Dat leverde de ploeg Pascal Jansen meerdere complimenten op.

Na de wedstrijd was het Engelse medium the Daily Mail wel te spreken over de houding van AZ. "Met een gemiddelde leeftijd van 24 waren de bezoekers uit Nederland de jongste ploeg van dit seizoen in de Conference League. Ervaren? Nee. Onbevreesd? Zeker. En ze hielden Ajax een aantal dagen geleden nog op een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA.'

Artikel gaat verder onder video

Bij Sky Sports News wordt vooral aangehaald dat AZ tijdens de return een ander spelletje moet gaan spelen. "Dat zal een andere tactische battle worden voor AZ. Toen ze hier op voorsprong kwamen in het London Stadium, gingen ze achteruit hangen. Maar nu zullen ze van de eigen helft moeten komen en aanvallen. Dat is wat West Ham United graag zal willen."

Toch denkt West Ham-manager David Moyes dat zijn ploeg er nog niet is. "Er staat ons zeker nog een loodzware wedstrijd te wachten. Ik ben te bescheiden om te zeggen dat we al in de finale staan. Ik weet namelijk dat AZ naar ieder woord dat ik zeg zal luisteren. Zij hebben namelijk ook goede spelers en dat hebben ze vanavond al laten zien", aldus Moyes tegenover BT Sports.