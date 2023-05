AZ moet hopen op nog een comeback in de return tegen West Ham

AZ heeft in de halve finale van de Conference League met 2-1 verloren van West Ham United. Door een doelpunt van Tijjani Reijnders kwam AZ nog op voorsprong in de hoofdstand van Engeland, maar goals van Michail Antonio en Saïd Benrahma uit spelhervattingen deden de Alkmaarders de das om.

AZ bereikte deze halve finale door in de kwartfinale af te rekenen met RSC Anderlecht. In de eerste wedstrijd werd het 2-0 voor de Belgen, maar in Alkmaar werd het 2-0 voor de Noord-Hollanders. Na strafschoppen wonnen de Alkmaarders en werd keeper Matthew Ryan met twee gestopte penalty’s uiteindelijk de held van AZ in de vorige ronde van de Conference League.

In Londen ging Ryan echter van held naar schlemiel: hij kwam na de pauze ongelukkig uit en stompte Tomás Soucek keihard tegen hoofd. De scheidsrechter wees na ruim een uur resoluut naar de stip. Ditmaal kon de Australiër de bal niet tegenhouden en werd de penalty feilloos binnengeschoten door Saïd Benrahma. Daarmee deed hij zijn fraaie redding in de eerste helft teniet.

Na ruim tien minuten redde Ryan namelijk nog heerlijk op een knap afstandsschot van diezelfde Benrahma. De keeper aan de overkant, Alphonse Aréola, was even later beduidend minder gelukkig in het eerste bedrijf. Reijnders schoot na goed een half uur van ver buiten de zestien met een stuiter op het doel van de Fransman (1-0). Die verwerkte de bal echter niet goed, waardoor AZ nog wel op voorsprong kwam.

Daardoor leek AZ lang op weg naar een heerlijke avond, want West Ham United baalde van de scheidsrechter, die niet ingreep vlak voor de 0-1 bij een vermeende overtreding en het tijdrekken van AZ in hun ogen te weinig bestraften. Maar na de gelijkmaker was de flow van de Alkmaarders plots verdwenen en in die fase werden ze even overlopen door West Ham United, dat net als bij het eerste doelpunt uit de specialiteit van het huis ook op voorsprong kwamen: een spelhervatting.

West Ham kreeg een corner en dat zorgde weer eens voor chaos bij het doel van AZ. Yuki Sugawara kon een kopbal van Nayef Aguerd met moeite van de lijn halen, maar in de rebound stond Antonio nog op de goede plek en kon zo binnenschieten. Ditmaal was Ryan kansloos en moest AZ tegen een achterstand aankijken: 2-1.

Deze achterstond konden de Alkmaarders niet meer rechtbreien en dus gaat het met een 2-1 nederlaag toewerken naar de return van volgende week in Alkmaar. Getuige de comeback tegen Anderlecht is er nog perspectief, maar het had er een stuk rooskleuriger uit kunnen zien voor AZ als Ryan de blunder niet had gemaakt en West Ham United in het zadel had geholpen.