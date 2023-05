AZ neemt pijnlijk besluit na rellen tegen West Ham United

AZ heeft een kleine week na de rellen tegen West Ham United besloten om niet uit te breiden met het aantal zogeheten safe standing-vakken. Op 12 mei informeerde de club nog dat het extra staanplaatsen wilde introduceren, maar daar komt men in Alkmaar toch op terug.

In 2020 plaatste AZ de eerste safe standing-vakken W en X1. Die werden zo populair dat er voor komend seizoen een wachtlijst was ontstaan. De club onderzocht daarom de mogelijkheid om een extra vak te maken met staanplaatsen, omdat veel fans zonder het juiste ticket plaatsnamen in de twee genoemde vakken. “Naar aanleiding van deze onderzoeken is besloten om de uitbreiding van de safe standing-vakken voor het seizoen 2023-2024 niet door te laten gaan”, meldt de club op de eigen website.

De kans is aannemelijk dat AZ dit heeft besloten naar aanleiding van de rellen na de verloren Conference League-wedstrijd tegen West Ham United. Hooligans van de Alkmaarders besloten om na het duel de eretribune met familieleden van spelers van de Londense club aan te vallen.