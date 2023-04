Aad de Mos noemt Eredivisie-spits 'die niet misstaat bij AS Roma'

Aad de Mos denkt dat het plafond van Vangelis Pavlidis niet in de Eredivisie ligt. De 24-jarige spits van AZ zou volgens de voormalig trainer goed bij een club als AS Roma of Lazio passen.

Pavlidis is bezig aan een sterk seizoen, waarin hij tot nu toe goed was voor 22 doelpunten en tien assists. "Je kunt een dvd van hem samenstellen met de mooiste goals ter wereld. Hij is ook vrij snel en een zekerheid bij strafschoppen", zegt De Mos bij Goedemorgen Eredivisie.

Volgens De Mos is 'iedereen' op zoek naar een goede nummer 9. "Pavlidis zou niet misstaan bij José Mourinho. Tammy Abraham is een aardige spits. Een goede spits. Maar AS Roma speelt graag in de zestien van de tegenstander. Daar zou hij ook meekunnen", vervolgt de 76-jarige De Mos, die denkt dat Pavlidis ook bij Lazio op de radar staat.

Pavlidis maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Eredivisie. Dat is er een meer dan Feyenoord-spits Santiago Giménez. Wie van de twee op dit moment verder is? "Ik denk dat Pavlidis wat handiger is in de kleine ruimtes", aldus De Mos.