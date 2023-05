AZ-spelers groots onthaald bij AFAS Stadion voor cruciale wedstrijd tegen West Ham United

De spelers van AZ zijn donderdagavond op fraaie wijze onthaald bij het eigen AFAS Stadion. Daar hadden honderden fans de Alkmaarders zich ruim voor de aftrap al verzameld om de selectie nog een laatste steuntje in de rug te geven. De bus met de ploeg van trainer Pascal Jansen werd bij het stadion opgewacht met fakkels, vuurwerk en gezang.

AZ moet in de halve finale van de Conference League een 2-1 achterstand zien om te buigen. Een week geleden gingen de manschappen van Jansen namelijk na een 0-1 voorsprong onderuit. Tijjani Reijnders opende in Londen de score, maar door treffers van Saïd Benrahma en Michail Antonio gingen the Hammers er alsnog met de overwinning vandoor.