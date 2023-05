AZ-trainer Jansen reageert vol verbazing op vraag bij ESPN: ‘Oh, je bedoelt van West Ham naar ons toe?’

AZ slaagde er donderdagavond niet in zichzelf een uitstekende uitgangspositie te verschaffen voor de return tegen West Ham United in de halve finale van de UEFA Conference League. De Alkmaarders gingen met een 1-0 voorsprong de rust in, maar gaven die door twee ongelukkige momenten in de tweede helft uit handen. Onnodig, want West Ham United was niet per se zoveel beter dan AZ. Trainer Pascal Jansen kreeg na afloop de vraag of er misschien sprake was van onderschatting, maar die begreep hij in eerste instantie niet zo goed.

AZ verbaasde in een eerder stadium in de UEFA Conference League vriend en vijand door Lazio uit te schakelen. De Alkmaarders maakten dus al naam in het Europese toernooi en dat moet er toch voor hebben gezorgd dat West Ham United niet te makkelijk over het tweeluik in de halve finale zou gaan denken. De huidige nummer vijftien van de Premier League kwam echter vooral in de eerste helft heel matig voor de dag. ESPN-verslaggeefster Fresia Cousiño Arias wilde van AZ-trainer Jansen daarom weten of er misschien sprake was van onderschatting, maar haar vraag werd niet begrepen door de oefenmeester. Hij dacht dat Arias op zijn ploeg doelde.

“Ik zou niet weten waar je dat nu vandaan haalt”, reageerde Jansen op de vraag van Arias. Maar zo bedoelde zij het niet, gaf ze meteen aan. Ze wilde weten of er misschien sprake was van onderschatting vanuit West Ham United. “Oh, van West Ham naar ons toe? Dan begrijp ik het iets beter”, zei Jansen vervolgens. “Dat weet ik niet. Ik denk dat zij wel hebben geprobeerd om ons onder druk te krijgen, maar dat wij - met name Jordy Clasie en Tijjani Reijnders - goed in staat waren onder die druk uit te spelen. Maar dan gaat het er wel om dat je door versnelt naar een aanval en dat ging iets te stroperig. Daar zullen we volgende week dus verbetering aan moeten brengen.”

‘Voldoende tevredenheid’

Jansen was ondanks de nipte nederlaag aardig te spreken over het optreden van zijn ploeg. “Er heerst nog steeds voldoende tevredenheid om het in eigen huis recht te trekken. We hebben een vrij behoorlijk niveau aangetikt. In de eerste helft hadden we de boel, na de openingsfase, vrij aardig onder controle. Het doorzetten om een goede kans uit te spelen ging wat moeizamer, maar we moesten wel het geduld blijven bewaren.” Dat geduld werd beloond, want Reijnders schoot AZ vlak voor de pauze op voorsprong. In de tweede helft ging het echter mis. “Er zijn twee momenten beslissend voor het omslaan van de dynamiek in de wedstrijd. De lastigste fase? Eigenlijk na de 1-1. Toen kwamen we behoorlijk onder druk te staan. Maar je ziet toch een moment van naïviteit wat leidt tot een corner en helaas vervolgens ook tot de 2-1 van West Ham.”