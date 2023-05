Bayern-CEO Kahn spreekt zich uit over vertrekwens Müller, ontslag Nagelsmann en komst Osimhen

Bayern München-CEO Oliver Kahn heeft zich tegenover BILD uitgesproken over de vertrekwens van Thomas Müller. Ook ging de voormalig doelman nog een keer in op het ontslag van trainer Julian Nagelsmann en de interesse van de Bundesliga-gigant in Napoli-spits Victor Osimhen.

Datzelfde BILD meldde dinsdag dat Müller (33) zijn reserverol onder Thomas Tuchel beu zou zijn en een vertrek overweegt bij de club die hij al zijn hele loopbaan vertegenwoordigt. Kahn helpt hem echter uit de droom: "Dat gaat niet gebeuren", laat de beleidsbepaler weten. "Thomas is fit, nooit geblesseerd en heeft een ontzettend sterk karakter", somt Kahn vervolgens op. "Hij is ongelooflijk belangrijk voor de hele club. Ik weet het zeker: Thomas zal nog veel wedstrijden voor ons spelen."

Ontslag

Ook verdedigt Kahn nogmaals het besluit om trainer Julian Nagelsmann eind maart de laan uit de sturen. "Ik begrijp dat deze vraag gesteld wordt", zegt Kahn. "Maar we hebben het er nu vaak genoeg over gehad. Zoals ik net zei, met het uitblijven van resultaten en de inconsistente prestaties van het elftal kwamen we op een punt waarop we moesten handelen." Onder Kahns opvolger Tuchel raakte Bayern de koppositie in de Bundesliga tijdelijk kwijt aan Borussia Dortmund en werd der Rekordmeister in de Duitse beker en de Champions League uitgeschakeld door respectievelijk SC Freiburg en Manchester City.

Osimhen

Komende zomer zou de komst van een absolute topspits prioriteit hebben in München. De Nigeriaanse Napoli-aanvaller Victor Osimhen (24) wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Beieren, al heeft zijn club een enorm prijskaartje van naar verluidt 150 miljoen euro om zijn nek gehangen. "Als het om zoveel geld gaat moeten we onszelf afvragen: is de speler in kwestie dat bedrag gegarandeerd waard? Het zou zeker een groot risico betekenen", aldus Kahn.