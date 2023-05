Beelden lekken uit van confrontatie AZ-fans en ME; club komt met statement

AZ veroordeelt de spreekkoren van een groep supporters in de metro in Amsterdam. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax (0-0) werden 154 supporters gearresteerd na het zingen van antisemitische liederen, zo meldde de politie.

"AZ verwerpt en veroordeelt dat een klein deel van de aanhang zaterdagavond onderweg naar het stadion kwetsende spreekkoren heeft geuit", luidt het statement van de club. "AZ is verder in afwachting van het onderzoek dat door het OM is gestart en zal logischerwijs alle medewerking verlenen die daarbij gevraagd wordt."

In de metro werden er volgens de politie antisemitische leuzen geroepen. "Het ging om een beruchte tekst die wij niet gaan herhalen", aldus een woordvoerder. De fans werden meermaals gewaarschuwd om te stoppen, maar gaven daar geen gehoor aan. Daarop werd de metro stilgezet en hielden agenten 154 supporters aan.

In de metro werden niet alleen kwetsende spreekkoren gezongen, maar werden ook dingen gesloopt. De fans werden per bus vervoerd naar een cellencomplex. In de bus zou het gezang en gesloop zijn doorgegaan. Meerdere ruiten sneuvelden.

Beelden

Op sociale media zijn ondertussen beelden gepubliceerd van de arrestaties. Die beelden zijn vaag, maar te zien is onder meer dat een supporter een trap uitdeelt aan een ME'er. Volgens het account Voetbal Ultras worden de supporters 'hardhandig gearresteerd door de Amsterdamse Mobiele Eenheid'.