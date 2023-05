Berghuis laat transferwens vallen na overgang naar Ajax

Steven Berghuis (31) sprak bij Feyenoord hardop uit dat hij graag naar het buitenland wilde, maar die wens heeft hij niet langer. “Bij Feyenoord had ik de doelstelling: ik wil naar het buitenland, Champions League spelen en meedoen om de prijzen. Die club kwam niet, Ajax wel. Toen heb ik die stap gezet.”

Bij Ziggo Sport werd gevraagd naar de ambities die hij eerder openlijk uitsprak: de wens om naar het buitenland te gaan. “Die doelstelling had ik bij Feyenoord”, bevestigde Berghuis bij het programma Inside Ajax. “Maar ik heb kinderen, een gezin en woon in Amsterdam. Dan kijk je er op een andere manier naar. Ik wil nog lang door, hoor, maar je gaat er wel anders over nadenken.”

“Ik denk niet dat ik die stap nu nog wil maken”, vervolgde Berghuis desgevraagd over zijn toekomst. “Ik moet zeggen dat ik dat soort doelstellingen iets te laat had. Ik kwam laat door, van Twente naar VVV en naar AZ. Toen maakte ik pas een beetje het verschil en was ik een jaar of 23. Toen had ik moeten bedenken: daar wil ik heen en daar ga ik alles aan doen. Toen koos ik voor Watford en gaat het hoe het gaat.”

In de ogen van Berghuis is Feyenoord een grotere club dan Watford, voor wie hij uiteindelijk slechts elf duels speelde. In Nederland kwam hij uit voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Feyenoord en Ajax. Voor die laatste club is hij bezig aan zijn tweede seizoen. De laatste weken is de 45-voudig international van Nederland afwezig bij de Amsterdammers vanwege een blessure.