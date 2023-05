Bizarre beelden: Curva Sud intimideert spelers van AC Milan als kleine kinderen

AC Milan heeft een rampzalige week achter de rug. De grootmacht uit Italië verloor midweeks in de halve finales van de Champions League van stadsgenoot Internazionale (0-2), waarna zaterdagavond in de Serie A een nieuwe nederlaag volgde tegen degradatiekandidaat Spezia (2-0). De spelers van trainer Stefano Pioli werden na afloop van het verlies op het matje geroepen door de harde kern van de club.

Na het laatste fluitsignaal in het Stadio Alberto Picco liepen de spelers van Milan naar het uitvak toe om de meegereisde supporters te bedanken. Het bleef echter niet bij een kort bedankje: de harde kern van de club, de Curva Sud, dwong de spelers van i Rossoneri zich op te lijnen en sprak hen in totaal meer dan een minuut toe. Een aantal van de spelers was ogenschijnlijk geïntimideerd door de gebeurtenis.

Artikel gaat verder onder video

Milan beleefde zaterdagavond een dramatische avond tegen Spezia. Doelpunten van Przemyslaw Wisniewski en Salvatore Esposito velden het vonnis over de Milanezen, die nu met nog maar drie speelrondes voor de boeg in de Serie A een achterstand van vier punten hebben op nummer vier Lazio.