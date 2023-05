'Borussia Dortmund is onverbiddelijk en stelt belangrijke voorwaarde aan Real Madrid voor transfer Bellingham'

Het is al een tijdje niet meer de vraag óf, maar naar welke club Jude Bellingham na dit seizoen gaat vertrekken. Real Madrid wordt genoemd als de belangrijkste kandidaat om de middenvelder na dit seizoen over te nemen van Borussia Dortmund. Volgens Fabrizio Romano hebben Real Madrid en Bellingham al een akkoord bereikt over de contractuele voorwaarden en is het nu alleen nog aan de clubs om een overeenstemming te bereiken. Er zullen in ieder geval geen spelers de omgekeerde route bewandelen.

Borussia Dortmund, dat zich komend weekend voor de eerste keer sinds 2012 kan kronen tot kampioen van Duitsland, zet hoog in wat betreft een transfer van Bellingham. De Engelsman maakte in de zomer van 2020 voor 25 miljoen euro de overstap van Birmingham naar Borussia Dortmund en groeide sindsdien uit tot één van de beste spelers op zijn positie op het Europese continent. Hij was in de afgelopen seizoenen al niet meer weg te denken van het middenveld van Borussia Dortmund, maar deed er in het huidige seizoen nog een schepje bovenop. Bellingham was tot op heden in 42 wedstrijden in alle competities goed voor veertien doelpunten en zeven assists.

Ook tijdens het afgelopen WK in Qatar bewees Bellingham, nog altijd pas negentien jaartjes jong, klaar te zijn voor een stap naar de absolute top. De middenvelder werd in de afgelopen maanden regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar de Premier League. Liverpool, Manchester City én Manchester United hadden hem naar verluidt allemaal op de korrel, maar zijn keuze lijkt toch echt te zijn gevallen op een vertrek naar Real Madrid. Romano meldde onlangs al dat Bellingham een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Spaanse grootmacht. Nu is het alleen nog aan de clubs. Borussia Dortmund verlangt naar verluidt meer dan honderd miljoen euro voor de middenvelder.

Daarbij zit de koploper van de Bundesliga niet te wachten op spelers die de omgekeerde route bewandelen. Romano meldt dat er geen spelers betrokken zullen worden bij de deal tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Ook door de naam van Brahím Díaz kan dus een streep. In de wandelgangen werd gesuggereerd dat Díaz, die door Real Madrid wordt verhuurd aan AC Milan, bij de deal betrokken zou kunnen worden. Borussia Dortmund zet echter in op de hoofdprijs en gelijk heeft het. Bellingham is bij BVB in het bezit van een contract tot medio 2025.