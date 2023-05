'Lionel Messi hakt knoop door en vertrekt naar Saudi-Arabië'

Lionel Messi heeft de keuze over zijn toekomst gemaakt: de kleine Argentijn gaat naar alle waarschijnlijkheid aan de slag in Saoedi-Arabië. Dat meldt het Franse persbureau AFP dinsdagochtend althans 'met zekerheid'. Een vertrek bij Paris Saint-Germain leek al enige tijd vast te staan, maar de bestemming lijkt inmiddels ook bekend. Het wordt niet FC Barcelona, maar Al-Hilal.

Messi zou wel gesprekken hebben gevoerd met zijn voormalige Catalaanse werkgever, maar zou een salaris van 25 miljoen euro hebben verlangd. Gezien de dramatische financiële situatie van FC Barcelona, maakte dat een terugkeer vrijwel onmogelijk. Door de recente soap, zijn bezoek aan Saudi-Arabië en de financial fair play-regels, was een langer verblijf in Parijs ook vrijwel onmogelijk geworden. Bovendien was de komst van Messi sportief gezien nog geen groot succes bij Paris Saint-Germain.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel ingewijden van de deal zouden hebben bevestigd dat het volledig rond is ('done deal'), is er verder nog niets naar buiten gekomen over de contractduur, salaris of andere voorwaarden. Toch kan het nieuws als betrouwbaar worden ingeschat: het Franse AFP kan worden gezien als het ANP van Frankrijk en baseert zich op bronnen rondom de Saoedische club. Het zou het recente reisje van Messi naar de oliestaat wel verklaren, ondanks dat hij daardoor een training miste.

Lewandowski sprak met Messi

Het was door alle ontwikkelingen niet de vraag of Messi nog ging vertrekken bij Paris Saint-Germain, maar waar hij naartoe zou gaan. Lange tijd leek FC Barcelona ook nog in de race of voor de Argentijn, maar hij kiest er toch voor om Cristiano Ronaldo achter na te gaan richting Saudi-Arabië.

Maandagavond was Messi nog in gesprek met Lewandowski over mogelijk FC Barcelona. De Pool verruilde afgelopen zomer Bayern München in voor de Catalaanse grootmacht en heeft nog altijd als wens om ooit een keer met Messi te spelen. De kans werd weer wat groter na het nieuws van de afgelopen periode, maar dat lijkt dus definitief niet door te gaan. Tijdens het gesprek tussen Lewandowski en de Argentijn ging het eigenlijk vooral over Barcelona. Het ging vooral over het leven in de Catalaanse hoofdstad en of de Pool in dezelfde wijk als Messi zelf woont.

Op diezelfde uitreiking van de Laureus Awards zei Messi opvallend genoeg helemaal niets over zijn huidige werkgever PSG. De wereldkampioen had het in zijn dankwoord alleen over zijn hoogtepunten bij FC Barcelona en het Argentijnse nationale elftal. Dat wees in een richting van FC Barcelona als nieuwe club en in elk geval dat hij gaat vertrekken uit de Franse hoofdstad. Als de voortekenen niet bedriegen, dan komt er dus zelfs een vertrek uit Europa voor Messi. Zijn toekomst werd ook besproken in de podcast van FCUpdate.nl.