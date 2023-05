Bundesliga kent eerste nieuweling: Die Lilien keren terug op het hoogste podium in Duitsland

SV Darmstadt 98 keert na een afwezigheid van zes seizoenen terug in de Bundesliga. De ploeg van trainer Torsten Lieberknecht won vrijdagavond met 1-0 van 1. FC Magdeburg en is zodoende zeker van een plekje in de top twee van de 2. Bundesliga. Daarmee is promotie naar het hoogste niveau een feit.

Darmstadt had de afgelopen weken al meerdere kansen om promotie veilig te stellen. Toch ging het steeds mis voor de trainer Lieberknecht, die zijn ploeg zag verliezen van FC St. Pauli (0-3) en Hannover 96 (2-1). Daarmee kwam de concurrentie steeds dichterbij en nam de druk behoorlijk toe in het Stadion am Böllenfalltor. In de 33e speelronde kwam vrijdag alsnog de bevrijdende driepunter voor Die Lilien.

Magdeburg speelde als nummer elf van de ranglijst eigenlijk nergens meer voor, maar weigerde om als speelbal te fungeren in Darmstadt. Toch konden de bezoekers niet voorkomen dat de gastheer op een 1-0 voorsprong kwam. In de 36e minuut was het spits Phillip Tietz die voor groot feest zorgde bij de club uit de Duitse deelstaat Hessen. Zijn intikker bleek uiteindelijk de winnenfde treffer te zijn: 1-0.

Darmstadt is zodoende de eerste promovendus van het seizoen richting de Bundesliga. FC Heidenheim en Hamburger SV vechten in de laatste twee wedstrijden nog om plek twee, die ook rechtgeeft op een startbewijs voor het hoogste niveau. De nummer drie van de 2. Bundesliga speelt nog een play-off tegen de nummer zestien van de Bundesliga. De degradanten van het hoogste podium zijn nog niet bekend in Duitsland.