Bundesliga lonkt voor Feyenoord-doelman: 'We zijn bekend met de belangstelling'

Feyenoord moet komende zomer mogelijk op zoek naar een nieuwe keeper. Tweede doelman Timon Wellenreuther maakte dit seizoen een prima indruk toen hij de geblesseerde Justin Bijlow moest vervangen in een cruciale fase. Dat is ook in zijn vaderland Duitsland niet onopgemerkt gebleven.

Dat zegt de doelman zelf in gesprek met het Duitse Sport1. Feyenoord huurt de sluitpost dit seizoen van het Belgische Anderlecht en heeft bovendien een koopoptie bedongen, maar het is allerminst zeker dat zijn toekomst in Brussel of Rotterdam ligt. "Er zijn mogelijkheden om komende zomer over te stappen naar de Bundesliga. Mijn zaakwaarnemer wordt vanuit verschillende hoeken benaderd, we zijn bekend met de belangstelling", zegt Wellenreuther.

Eén club in het bijzonder zou voor Wellenreuther een droom zijn, zo geeft hij aan: Schalke 04. "Op zeventienjarige leeftijd ging ik daar naartoe en werd ik voor het eerst prof. Daarom draag ik Schalke altijd in mijn hart en volg ik de club in goede én slechte tijden", aldus de Feyenoorder. Hij hoopt dan ook dat Die Königsblauen zich de komende weken veiligs weten te spelen. "Ik zou in ieder geval altijd goed naar mogelijke aanbiedingen van Schalke luisteren", houdt hij zich nog enigszins op de vlakte.

Wellenreuther fungeert dit seizoen naar ieders tevredenheid als tweede doelman van de Rotterdammers. In februari moest hij er ineens staan, toen eerste doelman Bijlow met een gebroken pols moest toekijken. Dat deed hij meer dan uitstekend: van de negen competitiewedstrijden die Wellenreuther mocht keepen werd alleen de topper tegen PSV (2-2) niet gewonnen, de andere acht duels leverden een zege op. Bovendien deed hij het naar behoren in de bekerduels met NEC, sc Heerenveen en Ajax en rekende Feyenoord met de Duitser tussen de palen overtuigend af met Shakhtar Donetsk in de achtste finale van de Europa League.