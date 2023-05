Carragher sneert naar Ten Hag in cynische reactie op Neville

Jamie Carragher vindt het onterecht om de bestuurlijke onrust als reden aan te wijzen voor de tegenvallende prestaties van Manchester United. De ploeg van Erik ten Hag won slechts een van de laatste vier competitiewedstrijden. Zondagavond bleek West Ham United met 1-0 te sterk.

Na de wedstrijd plaatste Gary Neville een tweet waarin hij de familie Glazer door de mangel haalde. Die heeft nog altijd de verkoop van Manchester United niet afgerond. "United was zo zwak in deze wedstrijd. Wat wel positief is, is dat Ten Hag kan zien hoe de spelers omgaan met deze situaties. Dat helpt om te bepalen wie hij wil behouden. De echte schande zijn de Glazers", schreef Neville.

"Zijn die aan het wachten tot de laatste wedstrijd op Old Trafford is gespeeld? Dat zou wel typisch zijn voor ze, om de verantwoordelijkheid tot het laatste moment te ontduiken. De stafleden verkeren in onzekerheid over de nieuwe eigenaars! Dat betekent onzekerheid over het aankoopbeleid en het budget. Dit had al lang geregeld moeten zijn! Geen enkele klasse tot het laatste moment!"

De tweet leidt tot kritiek van Carragher, die wijst op de rol van Ten Hag. "Ja, de Glazers besloten om Weghorst als nummer 10 te spelen, 90 miljoen aan Antony te besteden en 70 miljoen aan Casemiro (31) voor een vijfjarig contract", schrijft hij cynisch. Casemiro maakt een sterk seizoen door, maar Neville vindt zijn contract te lang voor iemand van zijn leeftijd. Ter volledigheid: het gaat wel om een vierjarig contract met een optie voor een extra jaar, niet om een vijfjarig contract.