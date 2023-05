Casemiro redt Manchester United met heerlijke goal tegen Bournemouth

Manchester United heeft zaterdag gewonnen op bezoek bij Bournemouth. De ploeg van Erik ten Hag boekte dankzij een doelpunt van Casemiro een 0-1 zege. Dat zou genoeg zijn geweest voor een Champions League-ticket indien Liverpool gelijktijdig zou verliezen van Aston Villa, maar de rivaal maakte in de slotfase een 0-1 achterstand goed (1-1). Daardoor moet Manchester United in de laatste twee duels minstens een punt pakken om zich op eigen kracht in de top vier te nestelen.

Manchester United, met zowel Tyrell Malacia als Wout Weghorst op de bank, kende een goede start. Al na acht minuten kwam de ploeg van Ten Hag op voorsprong. Christian Eriksen bracht de bal op behendige wijze in het strafschopgebied, waarna Marcos Senesi die probeerde weg te werken. De ex-verdediger van Feyenoord deed dat niet afdoende en had er niet op gerekend dat Casemiro zou anticiperen: de Braziliaan opende met een acrobatische inzet de score.

Manchester United behield het overwicht in het eerste halfuur, waarna Bournemouth wat beter voor de dag kwam. Dominic Solanke zorgde met een laag schot, dat door David de Gea werd gekeerd, voor het gevaarlijkste moment van de thuisploeg in de eerste helft. Kort na de pauze moest De Gea opnieuw in actie komen, toen hij een inzet van David Brooks over de lat tikte. Bournemouth bleef zoeken naar een opening, al was United fel in het verstoren van de opbouw. Dat gold ook voor Weghorst, die elf minuten na de pauze binnen de lijnen kwam.

Bournemouth kreeg eigenlijk maar één grote kans op de gelijkmaker. De doorgebroken Kieffer Moore stuitte zes minuten voor tijd op de benen van De Gea, die zijn ploeg op de been hield. Aan de overzijde was Bruno Fernandes vlak daarvoor nog dicht bij de 0-2 geweest. Aan de stand veranderde niets meer.

