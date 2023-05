Chris Woerts komt met witte rook: belangrijk drietal blijft bij Feyenoord

Santiago Giménez, Dennis te Kloese en Arne Slot blijven bij Feyenoord, zo verzekert Chris Woerts. De spits, algemeen directeur en trainer worden allemaal in verband gebracht met een vertrek, maar zo ver zal het niet komen.

"Giménez blijft, Te Kloese blijft en Slot blijft", somt Woerts op bij Vandaag Inside. "Slot blijft trainer van Feyenoord. Al zijn wensen worden ingewilligd, die twee spelers zijn gehaald (Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt, red.). Hij denkt ook: ik kan wel naar Engeland gaan, maar daar zijn dit seizoen dertien managers ontslagen."

"Hij gaat zeker de Champions League in met Feyenoord", voorspelt Woerts, die zelf werkte als marketingdirecteur bij Feyenoord. "Kökçü zal verkocht worden, verder blijft het elftal intact, dus ik denk dat hij kiest voor nog een jaartje Feyenoord. Hij is ambitieus om met Feyenoord in de Champions League te spelen."

Eerder op de maandagavond bevestigde Te Kloese al dat Feyenoord werkt aan een langer verblijf van Slot. "Wij willen alles op alles zetten om Arne Slot langer bij Feyenoord te houden", zei hij tegen 1908.nl. Eind vorige maand meldde Voetbal International dat Te Kloese zelf interesse geniet van de Mexicaanse bond, waarvoor hij in het verleden meerdere functies bekleedde, maar ook hij lijkt dus in De Kuip te blijven.

