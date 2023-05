Controverses komen Aboukhlal duur te staan: 'Toulouse komt met ultieme maatregel'

Toulouse-aanvaller Zakaria Aboukhlal staat voor een vertrek bij Toulouse. De Marokkaanse oud-speler van AZ kwam deze week twee keer negatief in het nieuws, waarna zijn club besloten zou hebben hem komende zomer te gaan verkopen.

Dat schrijft het Franse Foot Mercato dinsdagmiddag. Aboukhlal is juist bezig aan een succesvol eerste seizoen bij de Franse promovendus. In de Ligue 1 handhaaft de ploeg, waarin ook de Nederlanders Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Thijs Dallinga een belangrijke rol spelen, zich met een dertiende plaats probleemloos. Bovendien werd eind april de Franse beker binnengesleept na een 5-1 overwinning op FC Nantes in de finale, waarin Aboukhlal het laatste doelpunt voor zijn rekening nam.

Deze week kwam Aboukhlal echter twee keer negatief in het nieuws. Eerst werd bekend dat hij weigerde te spelen met een shirt met regenboognummer, afgelopen weekend opnieuw tegen FC Nantes. Dat wilde de club dragen als statement tegen homofobie, maar Aboukhlal en een viertal teamgenoten wilden dat om persoonlijke redenen niet aantrekken. "Ik heb respect hoog in het vaandel staan, maar dat omvat ook respect voor mijn eigen overtuigingen. Ik vind mezelf niet de beste persoon om deel te nemen aan deze campagne", verklaarde Aboukhlal daar zelf over.

Bovendien bracht RMC Sport maandag naar buiten dat Aboukhlal tijdens de bekerhuldiging een vrouwonvriendelijke opmerking zou hebben gemaakt over de locoburgemeester van de stad. Zij had de spelers gevraagd stil te zijn toen trainer Philippe Montanier een speech hield, waarna Aboukhlal gezegd zou hebben: "Waar ik vandaan kom, praten vrouwen niet op die manier tegen mannen."