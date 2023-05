Zakaria Aboukhlal is tot nader order uit de selectie van Toulouse gezet. Gezien de 'ernstige beschuldigingen' richting de aanvaller traint hij voorlopig individueel, zo meldt zijn club. Toulouse heeft een intern onderzoek ingesteld na berichtgeving van RMC Sport over een uitspraak die Aboukhlal zou hebben gedaan over de verhouding tussen mannen en vrouwen.

RMC meldde zondag dat er na de gewonnen Coupe de France-finale tegen Nantes (5-1) van 29 april een akkefietje ontstond tussen Aboukhlal en Laurence Arribagé, de vrouwelijke locoburgemeester van Toulouse die zich bekommert om het sportbeleid. Toen de selectie de beker vanaf het balkon van het stadhuis toonde aan de supporters, zou Aboukhlal een vrouwonvriendelijke opmerking hebben gemaakt.

Arribagé vroeg de spelers om stil te zijn toen trainer Philippe Montanier aan het speechen was, omdat de spelers erdoorheen aan het praten waren. "Waar ik vandaan kom, praten vrouwen niet op die manier tegen mannen", zou Aboukhlal hebben geantwoord. De locoburgemeester was 'geschokt' en wees hem erop dat hij zich bevond in het stadhuis, ofwel 'een vertegenwoordigende plek van de republiek'.

Daar werd Aboukhlal niet door overtuigd. Sterker nog: hij zou later op de avond op Arribagé zijn afgestapt om excuses te eisen van haar. Maar in een reactie op RMC vertelt Arribagé dat de avond niet precies is verlopen zoals geschetst door het Franse medium. Ze vroeg de spelers inderdaad om stil te zijn, maar wil de opmerking van Aboukhlal niet bevestigen. "Desondanks staan we achter onze berichtgeving en zijn er meerdere getuigen", aldus RMC.

Aboukhlal werd niet berispt door Toulouse, maar ontbrak zondag wel in het competitieduel met Nantes (0-0). Hij weigerde een shirt te dragen waarop het rugnummer in regenboogpatroon was afgedrukt. In een statement op Twitter legde hij uit dat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om deel te nemen aan die campagne, die werd georganiseerd in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie (17 mei).

"Ik heb het besluit genomen om niet deel te nemen aan de wedstrijd", zei Aboukhlal daarover. "Allereerst wil ik benadrukken dat ik ieder individu ten zeerste waardeer, ongeacht hun persoonlijke voorkeuren, gender, religie of achtergrond. Dat principe kan niet genoeg benadrukt worden. Ik heb respect hoog in het vaandel staan, maar dat omvat ook respect voor mijn eigen overtuigingen. Ik vind mezelf niet de beste persoon om deel te nemen aan deze campagne. Ik hoop dat mijn besluit wordt gerespecteerd, net zoals iedereen met respect wil worden behandeld."

