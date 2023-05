Dallinga voorzichtiger met woorden over Oranje: 'Durf ik geen uitspraak meer over te doen'

Thijs Dallinga is bezig aan een zeer succesvol eerste seizoen bij Toulouse, maar durft geen uitspraken meer te doen over een plek in Oranje. Zaterdag won de spits met zijn ploeg de Coupe de France en met twee goals was de oud-speler van Excelsior belangrijk in de 5-1 winst tegen FC Nantes.

Het heeft wel even geduurd voor Dallinga om zich volledig aan te passen, maar het lijkt nu wel helemaal goed te gaan met achttien doelpunten in zijn debuutjaar. “Het eerste halfjaar heb ik wel wat aanpassingstijd nodig gehad”, geeft de aanvaller aan bij ESPN. “Er zaten toen wedstrijden tussen waarin ik ook gewoon minder goed speelde. Dat is ook logisch denk ik. Aan de club en het team heeft het echter niet gelegen. Ik ben altijd geweldig opgevangen er waren hier altijd mensen die vertrouwen in me hadden.”

Artikel gaat verder onder video

Het goede seizoen werd zondag beloond met twee goals in de met 5-1 gewonnen bekerfinale tegen Nantes. Achteraf werden de spelers nog gehuldigd in de stad. “Het was één groot feest. Het is als buitenlandse speler best lastig in te schatten hoe erg het leeft. Maar naarmate we verder in het toernooi kwamen, des te meer het ging leven. Toen we de finale haalden, ging het alleen nog maar over de beker. Uiteindelijk waren we met alle supporters in het stadion en ook in de stad. Het is mooi dat we ze iets terug konden geven.”

In een eerder interview van dit jaar voelde Dallinga dat hij dicht in de buurt was van een plekje bij Oranje, maar daar durft de goalgetter nu geen uitspraken over te doen. “Na de vorige keer durf ik geen uitspraken meer te doen. Zoals ik toen ook al zei, uiteindelijk bepaalt de bondscoach wie geselecteerd wordt en daar heb ik niks over te zeggen. Ik moet gewoon mijn best blijven doen op het veld en een zo’n hoog mogelijk niveau aantikken. Dan zien we wel of het genoeg is.”

Thijs Dallinga was positief verrast door de ambitie van Toulouse: 👇



🏆 "Het ging alleen nog maar om die finale, niet meer over de competitie." — ESPN NL (@ESPNnl) May 2, 2023

Voorafgaand aan de Franse bekerfinale sprak FCUpdate met Dallinga, onder meer over zijn Franse avontuur en de op dat moment aanstaande eindstrijd. De uitspraken van de spits zijn te beluisteren in de FCUpdate Podcast, die vind je zowel onderaan dit artikel als op Spotify.