De supporters van Manchester City vierden groot feest na de gewonnen wedstrijd tegen Chelsea (1-0). De landstitel was weliswaar zaterdag al veiliggesteld zonder te spelen, maar dit was de eerste mogelijkheid om in het stadion feest te vieren. Honderden fans kwamen het veld op; Erling Haaland en Kevin De Bruyne moesten zelfs wegrennen onder begeleiding van beveiligingspersoneel.