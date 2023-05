De man die de Arena stil kreeg verlaat Tottenham Hotspur na vierenhalf seizoen

Lucas Moura (30) verlaat Tottenham Hotspur aan het einde van het seizoen. De Braziliaanse aanvaller loopt dan uit zijn contract en zal op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Moura zal vooral herinnerd worden vanwege zijn drie treffers in de Johan Cruijff Arena, waarmee hij Ajax in het seizoen 2018-19 uitschakelde in de halve finale van de Champions League.

Dat heeft de club via de officiële kanalen bekendgemaakt. In de winter van 2018 telden The Spurs ruim 28 miljoen euro neer om de buitenspeler over te nemen van Paris Saint-Germain. In zijn tweede seizoen in Londense dienst schopte hij het tot de finale van de Champions League.

Nadat Ajax de heenwedstrijd in Londen met 0-1 had gewonnen leek in de return in Amsterdam geen vuiltje aan de lucht toen de ploeg van Erik ten Hag na ruim een half uur al op een 2-0 voorsprong kwam. In de tweede helft stond Moura, die bij afwezigheid van Harry Kane als spits startte, echter op en nam hij zijn ploeg met drie treffers bij de hand. De laatste viel in de zesde minuut van de blessuretijd en zorgde voor een enorme ontgoocheling in de Johan Cruijff Arena.

Dit seizoen was Moura echter veroordeeld tot een bijrol bij The Spurs. Hij kwam slechts in dertien competitiewedstrijden binnen de lijnen en deed dat bovendien vooral als invaller. In de zomermaanden mag Moura op zoek naar een nieuwe werkgever.