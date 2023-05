De Mos ziet twee spelers graag blijven bij PSV: 'Als je ziet wat Bassey gekost heeft'

Als het aan Aad de Mos ligt, dan trekt PSV de portemonnee voor Jarrad Branthwaite. De verdediger moet waarschijnlijk tussen de tien en vijftien miljoen euro gaan kosten en volgens de analist hij is dat geld echt wel waard. Ook moeten de Eindhovenaren er alles aan doen om Fábio Silva te behouden, vindt De Mos.

De huurlingen van Wolverhampton Wanderers en Everton maken veel indruk op De Mos. “Voor mij zijn de grote problemen dan bij Gerrit (Jarrad, red), Branthwaite, wel of niet blijven. Dat geldt ook voor Fábio Silva. Ik vind hem een ideale spits, die nog door kan groeien. Ik zou hem absoluut houden hier”, zegt de oud-trainer bij het Eindhovens Dagblad.

Branthwaite moet waarschijnlijk tussen de tien en vijftien miljoen euro kosten, maar daar moet PSV geen moment aan twijfelen, vindt De Mos. “Je koopt niemand in het duister, je weet wat je aan hem hebt. Ik denk dat hij zijn waarde alleen nog maar kan verdubbelen. Als je kijkt naar de markt en je ziet wat Bassey (23 miljoen, red.) gekost heeft. Als je hem kan halen voor de genoemde prijs, dan zou ik daar niet over twijfelen.”

De kans is wel groot PSV afscheid moet gaan nemen van Ibrahim Sangaré en Erick Gutiérrez. “Sangaré is interessant voor clubs uit het buitenland en ook interessant voor de portemonnee van de penningmeester van PSV”, vindt De Mos, die nog wel graag een rechtsback ziet komen. “Op de back-positie aan de rechterkant is ook nog wat nodig. Sambo moet het laten zien op het allerhoogste niveau. Hij heeft het bij Sparta wel laten zien.”

