Derksen en Driessen kraken ambitieus directielid Ajax af: ‘Hij wordt nooit serieus genomen’

Edwin van der Sar is bezig aan zijn laatste weken als algemeen directeur van Ajax en de grote vraag is wie hem moet gaan opvolgen. De naam van Maurits Hendriks valt, maar hij lijkt geen schijn van kans te maken. Niet als we Valentijn Driessen moeten geloven althans.

Het vertrek van Van der Sar, dat hij dinsdagmorgen aankondigde via de officiële kanalen van Ajax, is dinsdagavond uitgebreid besproken bij Vandaag Inside. Johan Derksen wilde van Driessen weten of ‘die hockeyer’ nu de macht gaat grijpen. Daarmee doelde Derksen op Hendriks, een voormalig hockeyspeler én hockeycoach. “Dat wil hij honderd procent, maar wat ik wel hoor is dat er binnen de vereniging nauwelijks enige sympathie is voor hem. Zeker niet voor de manier waarop hij zich opstelt”, antwoordde Driessen. “Dat schijnt al helemaal een vreemde eend in de bijt te zijn, ook daar. Zoals Eringa (voorzitter van de Raad van Commissarissen, red.) al zei: ze zoeken naar iemand met Ajax-DNA.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Derksen is niet onder de indruk van Hendriks, sinds september vorig jaar Chief Sports Officer (CSO) in de Johan Cruijff ArenA. “Hij heeft die baan gekregen, heeft tactisch in de wachtkamer gezeten en gewacht totdat er iets fout zou gaan en hij zijn kans kan grijpen. Hij is gewoon een beroepsofficial. Het is heel slecht en dat heb je nu ook gemerkt in die Raad van Commissarissen en bestuursraad; als er mensen zitten die helemaal niet uit de voetballerij komen, dan gaat dat botsen bij een hockeyclub. Het is wel een beursgenoteerd bedrijf, maar het is vooral een voetbalclub. Een hockeyer blijft altijd een hockeyer en die zal nooit serieus genomen worden binnen Ajax.”

Geelen

Een andere naam binnen Ajax die een belangrijkere functie kan gaan krijgen en eventueel met een ander de taken van Van der Sar als algemeen directeur kan overnemen, is Menno Geelen. Hij is momenteel commercieel directeur bij Ajax. Volgens Driessen ligt het voor de hand dat Geelen naar voren wordt geschoven. “Eringa zei ook dat ze niet per se op zoek zijn naar een algemeen directeur, maar naar een samenstelling van de directie. Nou dan voel je wel aan dat er iemand van de huidige directie wordt doorgeschoven. Geelen? Dat zou de beste keus zijn”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. “Hij loopt al tien jaar mee. Bij de UEFA is hij thuis, de ECA, de KNVB. Hij heeft zich altijd heel erg op de achtergrond gehouden. Als je daar een boegbeeld van Ajax neerzet, dan zou hij daar natuurlijk goed mee kunnen functioneren.”