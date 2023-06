Derksen twijfelt over Jordi Cruijff en komt met andere optie als opvolger Van der Sar

Johan Derksen twijfelt of het voor Ajax goed zou zijn om Jordi Cruijff te benaderen als opvolger van Edwin van der Sar. De algemeen directeur besloot onlangs te vertrekken bij de Amsterdammers, die dus op zoek moeten naar een vervanger. Derksen heeft wel een andere optie.

Dinsdagavond werd het vertrek van Van der Sar nogmaals besproken aan tafel bij Vandaag Inside. Daar vroeg presentator Wilfred Genee of René van der Gijp een opvolger zou weten. "De naam van Jordi Cruijff zal wel vallen. Al heb ik geen idee van zijn hele carrière", aldus Van der Gijp. Cruijff werkte de afgelopen jaren als technisch directeur bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv. Daarna was hij bij FC Barcelona actief als sportief directeur. Voordat Cruijff in bestuurlijke functies ging werken, was hij als trainer werkzaam in Malta, Israël, China en Ecuador.

Artikel gaat verder onder video

Toch weet Derksen niet of het verstandig is om Cruijff naar voren te schuiven als opvolger van Van der Sar. "Dat is heel gevaarlijk, dan wordt hij op naam gehaald. Maar hij heeft nog nergens bewezen dat hij daadwerkelijk de capaciteiten heeft", vertelt Derksen, die ook een optie heeft. "Ik had lang geleden Keje Molenaar al genomen. Keje is nu lang genoeg advocaat geweest, dat heeft hij wel gezien. Die weet van de hoed en de rand, is juridisch onderlegd en komt uit de Ajax-school. Maar dat vinden ze dan ook weer een beetje een wijsneus."

Bij een mogelijke entree van Molenaar ziet Derksen ook een geschikte nieuwe hoofdtrainer voor Ajax. "Ik zou het niet gek vinden als ze Keje Molenaar en Wim Jonk samen naar Ajax halen. Maar die nieuwe technisch directeur kent Jonk helemaal niet." Er lijkt snel witte rook te komen vanuit de Johan Cruijff ArenA, waar John Heitinga zo goed als zeker niet doorgaat als hoofdtrainer. Die conclusie werd rond het afscheid van Van der Sar door veel media getrokken na een verspreking van Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen.