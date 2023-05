Twaalf potentiële opvolgers van Ruud van Nistelrooij bij PSV

Ruud van Nistelrooij heeft aangegeven per direct PSV te verlaten en dus moet de club voor volgend seizoen een nieuwe trainer aanstellen. Earnest Stewart is nog niet zo lang bezig als technisch directeur bij de Eindhovenaren, maar krijgt gelijk een moeilijke taak. FCUpdate maakt de balans op en kijkt alvast rond naar mogelijke opties als hoofdtrainer voor PSV.

Jon Dahl Tomasson

PSV zou onlangs al contact hebben opgenomen met Jon Dahl Tomasson, meldde 1908.nl. De Deen werkte eerder ook al in Nederland bij Excelsior, Roda JC en bij Vitesse als assistent-trainer. Daar had de oud-voetballer niet veel successen en daarna werd hij assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Denemarken. Dat leverde Tomasson een mooie stap op naar Malmö FF, waar hij landskampioen van Zweden werd. Op het moment werkt de Deen in de Engelse Championship bij Blackburn Rovers. Met die club werd hij dit seizoen zevende. PSV zal er alles aan moeten doen om Tomasson binnen te halen, want bij een vertrek van Arne Slot zou hij ook een kandidaat bij Feyenoord kunnen zijn.

Giovanni van Bronckhorst

Een hele realistische optie voor PSV is om Giovanni van Bronckhorst te benaderen. Na zijn ontslag bij Rangers FC is de oud-Feyenoorder al een tijdje zonder club. De ex-international van Oranje kent de Eredivisie goed, want hij werd met Feyenoord in 2017 kampioen van Nederland. Na zijn succes bij de Rotterdammers verdween Van Bronckhorst uit Europa en werd trainer van Guanghzhou R&F in China. Door de strenge coronamaatregelen in het Aziatische land keerde de voormalig linksback terug naar Nederland. In 2021 verliet Steven Gerrard Rangers en dus kwam daar een plekje vrij. Van Bronckhorst werd aangesteld en bereikte de finale van de Europa League met de Schotse club. Die eindstrijd werd verloren van Eintracht Frankfurt, maar door PSV uit te schakelen in de voorrondes van de Champions League bereikte de Nederlander na lange tijd weer eens de groepsfase van het miljardenbal met de Rangers. Op dit moment is er nog niks bekend over een mogelijke nieuwe club voor Van Bronckhorst, dus het is het proberen waard.

Thomas Letsch

Op dit moment zit Thomas Letsch nog verwikkeld in een degradatiestrijd bij VfL Bochum, maar mogelijk wil de Duitser volgend jaar wel werken in Eindhoven. De trainer werkte voorheen nog bij Vitesse en leverde daar goede prestaties af. In zijn laatste hele seizoen bij de Arnhemmers bereikte Letsch de achtste finale van de Conference League, terwijl de ploeg in de poulefase bij clubs als Tottenham Hotspur en Stade Rennes zat. In die knock-outronde speelde Vitesse tegen AS Roma, die kampioen werd van het toernooi, en verloor het pas in de laatste minuut. In de Nederlandse competitie werd het Arnhemse team eerst vierde en in zijn tweede jaar zesde. Wordt hij na Roger Schmidt de tweede Duitse trainer in korte tijd bij PSV?

Peter Bosz

Als er een functie vrijkomt bij een van de topclubs in Nederland, wordt Peter Bosz altijd genoemd. De trainer heeft in zijn tijd bij Ajax een goede indruk achtergelaten en wordt door vele media al genoemd als opvolger bij een mogelijk vertrek van John Heitinga en Arne Slot. Dit zal voor PSV niet veel anders zijn. Bosz heeft veel ervaring opgedaan bij grote clubs in het buitenland, zoals Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund en Olympique Lyonnais. De trainer heeft in optredens bij Rondo en Studio Voetbal al vaker gezegd open te staan voor een functie bij een van de topclubs in Nederland. Hij zorgt in ieder geval voor verzorgd voetbal, alleen is er een minpuntje. Bosz heeft nog nooit een prijs gepakt, maar eens moet de eerste keer zijn. Voor PSV zou het een goede optie zijn om de Apeldoorner te benaderen.

Wim Jonk

FC Volendam heeft zich dit jaar onder leiding van Wim Jonk veilig gespeeld en speelt volgend seizoen nog een jaar op het hoogste niveau van Nederland. De trainer liet zijn ploeg bij vlagen goed voetbal spelen en gezien de selectie was het niet gek geweest als Volendam het niet had gered. Met beter spelersmateriaal kan Jonk zijn selectie nog beter laten voetballen. Een mooi opstapje naar PSV kan best tot de opties behoren. De Volendammer kent de club goed, want hij speelde tussen 1995 en 1998 bij de Eindhovenaren. Voor zijn tijd bij Volendam was Jonk Hoofd Jeugdopleiding bij Ajax, maar door een conflict vertrok de voormalig middenvelder. De oud-international heeft zijn contract bij de club in het vissersdorp net verlengd, maar bij een aanbod van PSV zal er vast wel iets mogelijk zijn.

Pascal Jansen

Onder de leiding van Pascal Jansen is AZ niet ingestort na het vertrek van Arne Slot bij de Alkmaarders. De ploeg draait op het moment nog mee om de derde plaats en bij een resultaat tegen uitgerekend PSV en een nederlaag van Ajax bij FC Twente eindigt het ook op die positie. De trainer wordt al gelinkt aan Feyenoord bij een eventueel vertrek van Slot, maar daar ook PSV bijkomen. De in Londen geboren oefenmeester kent de Brabantse club al wel, want hij was hoofdtrainer van de A1 en van het Jong-team. Later werd Jansen ook nog even Hoofd Jeugdopleiding bij de Eindhovenaren. AZ verkoopt niet graag aan de concurrenten, dus zal PSV een flink bedrag moeten betalen als het de trainer wil overnemen.

Dick Schreuder

Volgend jaar is Dick Schreuder sowieso weer te bewonderen in de Eredivisie, want in een goed seizoen met PEC Zwolle werd het met een minder doelsaldo tweede achter Heracles Almelo in de Keuken Kampioen Divisie. Deze prestatie levert ook een hoop interesse op van andere clubs. Zo zou Feyenoord Schreuder ook op een lijst gezet hebben met mogelijke opvolgers van Slot. Veel trainers die op de lijst bij de Rotterdammers staan, kunnen ook bij de Eindhovenaren op het lijstje, zo ook Schreuder. De Barnevelder werd in 2021 aangesteld door PEC om degradatie te voorkomen. Dat lukte niet, maar het voetbal werd wel beter en ook de resultaten gingen de goede kant op. Schreuder heeft wel een eigen stijl van spelen, iets wat onder Van Nistelrooij nog weleens ontbrak.

Maurice Steijn

Nog een naam die ook op de lijst bij Feyenoord staat om trainer te worden. Maurice Steijn doet het dit seizoen erg goed bij Sparta Rotterdam en staat daar verrassend op de zesde plek. Vorig seizoen werd Steijn de vervanger van Henk Fraser, die vlak voor het einde van de competitie opstapte. De Hagenaar hield Sparta verrassend nog in de Eredivisie en dat het dit seizoen zo goed zou gaan, had niemand verwacht. Steijn laat de Rotterdamse ploeg kenmerkend voetbal spelen en is subtop te slim af dit jaar. Bij andere clubs deed de oud-trainer van ADO Den Haag, VVV Venlo, Al-Wahda FC en NAC Breda het altijd naar behoren en werden er realistische resultaten geboekt. PSV moet eigenlijk ook boven zich uitstijgen om volgend seizoen Ajax en Feyenoord achter zich te houden, misschien dat hij hetzelfde kan presteren als bij Sparta.

Adi Hütter

Een verrassende naam op de lijst. Voorheen was Roger Schmidt trainer bij PSV en die kwam ook uit de hoge hoed. De Eindhovenaren zijn niet bang om een coach voor de groep te zetten die de competitie niet kent. Adi Hütter werkte in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt. De Oostenrijker werkte in zijn thuisland voor Red Bull Salzburg en pakte daar de titel en de beker. Hütter maakte de overstap naar Young Boys en zorgde voor de eerste titel sinds 32 jaar. PSV werd voor het laatst kampioen in 2018 en snakt ook naar een landstitel. Eintracht Frankfurt pikte de Oostenrijker op en daar bereikte hij de halve finale van de Europa League. De lezers van Bild verkozen hem tot beste trainer van het seizoen in Duitsland en Borussia Mönchengladbach nam hem over. Daar ging het minder, want de ploeg werd teleurstellend tiende. Nu is Hütter al een jaar zonder club en kan PSV hem benaderen. Een verrassing zou het zeker zijn.

Ange Postecoglou

Weer een verrassing in dit lijstje. Ange Postecoglou is trainer bij Celtic en werd daar dit jaar eenvoudig kampioen van Schotland. De Griek/Australiër werd twee jaar geleden aangesteld door de club uit Glasgow en zijn contract loopt deze zomer af. Postecoglou staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar wie weet kan PSV een lijntje uitgooien. Als de Eindhovenaren tweede worden, heeft de club een goede onderhandelingspositie. Al lijkt het moeilijk om te concurreren met grote clubs in de Premier League. Het is ook nog niet zeker of Postecoglou weg wil bij Celtic of dat hij daar een avontuur in de Champions League wil aangaan. Voor zijn tijd in Glasgow werkte de oefenmeester vooral in Australië en heel eventjes bij Yokohama F. M. Postecoglou was vier jaar lang de bondscoach van The Aussies.

Dick Advocaat

Is die nou gestopt of kan PSV hem misschien nog wel overtuigen om nog een jaartje door te gaan? Dick Advocaat kondigde bij ADO voor de zoveelste keer een afscheid aan, maar heel serieus kunnen we het tegenwoordig niet meer nemen. De Hagenaar trainde in het verleden ook al de Eindhovenaren en won daar de KNVB Beker. Advocaat neemt een bak ervaring mee en dat is misschien ook wel wat PSV op dit moment nodig heeft. Er is volgens de spelers weinig duidelijkheid en als er één iemand dat kan brengen, is het de 75-jarige oefenmeester wel. Voor een leuk bedrag kun je Advocaat altijd overtuigen en misschien vindt hij het nog wel leuk om bij een topclub te werken in Nederland. In zijn tijd bij ADO zag je soms dat hij moeite had met het niveau van zijn ploeg en dat is bij PSV al een stuk beter. Advocaat vindt het spelletje nog veel te leuk, dus kan PSV het nog wel een keer proberen.

Ron Jans

Een trainer die het bij elke club naar behoren doet en ook dit jaar bij FC Twente. Ron Jans staat op het moment vijfde met de Tukkers en kan via de play-offs Europees voetbal behalen. Eerder werkte de oefenmeester al bij PEC Zwolle en won daar de beker ten koste van Ajax. Normaal gesproken zijn de Zwollenaren een degradatiekandidaat, maar Jans kreeg het voor elkaar om de club boven zich uit te laten stijgen. Toen de trainer bij FC Twente instapte, was de club niet in beste vorm. De club streed tegen degradatie en door het coronavirus moest de competitie stoppen en degradeerde er niemand. Bij PSV kan Jans ook iets presteren. De Eindhovenaren zijn al sinds 2018 geen kampioen meer geworden en ondertussen kan het bijna een stunt genoemd worden als de schaal weer eens naar Eindhoven gaat. De oefenmeester loopt uit zijn contract bij FC Twente en is dus gratis op te pikken.