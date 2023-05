‘PSV vist in dezelfde vijver als Feyenoord en zocht onlangs contact met kandidaat-trainer’

PSV is voor het woensdag aangekondigde vertrek van Ruud van Nistelrooij al bezig geweest met een vervanger. Volgens 1908.nl gooiden de Eindhovenaren namelijk al een lijntje uit naar Jon Dahl Tomasson. PSV stelde hem naar verluidt de vraag of hij open zou staan voor een avontuur in het Philips Stadion.

Daarmee lijkt de clubleiding van PSV al rekening te hebben gehouden met twee mogelijkheden. Van Nistelrooij zou zelf opstappen in Eindhoven of de clubleiding zou na meerdere gesprekken de knoop doorhakken om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Het was al weken onrustig in het Philips Stadion, waar spelers hun onvrede lieten blijken bij de directie van PSV. Ook de verhoudingen binnen de technische staf waren dramatisch.

Tomasson wordt volgens 1908.nl dus gezien als mogelijke vervanger van Van Nistelrooij. De 46-jarige Deen staat er overigens ook goed op bij Feyenoord. Daar staat hij op het lijstje om een eventueel vertrek van Arne Slot naar Tottenham Hotspur op te vangen. De succesvolle oefenmeester spreekt woensdagmiddag met de clubleiding van Feyenoord over zijn eigen toekomst. Het zou zomaar kunnen dat hij snel aankondigt naar Londen te willen.

Tomasson kende een weinig overtuigend begin van zijn trainersloopbaan in Nederland. Hij werkte bij Excelsior, Roda JC en Vitesse (assistent). Tussen 2016 en 2020 was hij vervolgens assistent bij de nationale ploeg van Denemarken. Daar verdiende hij een fraaie stap naar Malmö FF, met wie hij kampioen werd in Zweden. Het afgelopen seizoen was hij manager van Blackburn Rovers. Met die club werd hij zevende in de Championship.