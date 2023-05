Details over aanblijven Slot komen naar buiten, succes en zorgen voor Ten Hag | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 25 mei.

Succes voor Ten Hag: CL-ticket binnen na monsterzege op Chelsea, plek drie lonkt

Erik ten Hag heeft definitief een Champions League-ticket gepakt door met 4-1 te winnen van Chelsea. Een uitstekend spelende Casemiro maakte de 1-0 en hij gaf een prachtige voorassist bij de 2-0 van Anthony Martial. Marcus Rashford en Bruno Fernandes zorgden voor de andere twee treffers in de tweede helft. Joao Felix deed nog wat terug voor de Londenaren uit een assist van Hakim Ziyech, maar toen was het duel al beslist. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Ook grote zorgen voor Ten Hag: Antony in tranen per brancard van het veld

Slecht nieuws voor Antony: de rechtsbuiten van Manchester United begon in het duel met Chelsea aan de aftrap, maar moest al na ruim twintig minuten het veld verlaten. Een harde tackle op zijn rechterbeen bezorgde de buitenspeler een blessure en gaven manager Erik ten Hag grote zorgen. Uiteindelijk moest de oud-Ajacied zelfs in tranen en op de brancard het veld verlaten. Staat de finale van de FA Cup tegen Manchester City op de tocht? Eerder viel Lisandro Martínez ook al weg voor die kraker. Marcus Rashford kwam Antony vervangen bij een 1-0 voorsprong. Het hele artikel lezen? Klik hier!



KNVB stelt Reiziger aan als nieuwe bondscoach van Jong Oranje

Michael Reiziger is de nieuwe bondscoach van Jong Oranje. De huidige assistent van Ajax liet eerder al weten de deur achter zich dicht te trekken in de Johan Cruijff Arena na dit seizoen en heeft een nieuwe job gevonden. Hij wordt de opvolger van Erwin van de Looi, die afzwaait als coach van Jong Oranje na het EK deze zomer. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Hoge beloning Van Halst bij Ajax gaat 'gewoon' door ondanks opstappen volledige bestuursraad

Het opstappen van de volledige bestuursraad van Ajax heeft geen invloed op het besluit om de raad van commissarissen te gaan betalen in de toekomst. Dat betekent dat voetbalcommissaris Jan van Halst zijn bedrag van zo’n 45.000 euro gewoon gaat opstrijken. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Bijzondere details uit onderhandelingen Slot met Feyenoord: 'Familiecollectief, Slot leest alles, complete sleutelbos'

Arne Slot is minimaal nog een seizoen hoofdtrainer bij Feyenoord. Woensdag en donderdag waren er volop gesprekken met de Rotterdammers over zijn toekomst, die uiteindelijk een voor de landskampioen positief einde kregen. Het uitstekend ingevoerde 1908.nl kwam met een aantal saillante details over hoe de afgelopen dagen zijn verlopen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

'Goed nieuws voor Slot: huurling blijft waarschijnlijk nog een jaar'

Sebastian Szymanski blijft naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar in Rotterdam voetballen. Nu bekend is dat Arne Slot bij Feyenoord blijft, kan de manager alvast een selectie voor volgend seizoen samenstellen. De Pool kan door de regeling van de FIFA opnieuw gehuurd worden van Dinamo Moskou. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Slot gaat enorm veel verdienen: 'Een salaris van een Premier League-manager'

Arne Slot heeft ervoor gekozen om te blijven bij Feyenoord en dat gaat gepaard met een flinke opwaardering van zijn contract. Het lijkt erop dat de manager een salaris van menig Premier League-coach gaat verdienen. De oefenmeester gaat met de Rotterdammers de Champions League en dat levert ook nog eens wat geld op. Het hele artikel lezen? Klik hier!