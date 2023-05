Succes voor Ten Hag: CL-ticket binnen na monsterzege op Chelsea, plek drie lonkt

Erik ten Hag heeft definitief een Champions League-ticket gepakt door met 4-1 te winnen van Chelsea. Een uitstekend spelende Casemiro maakte de 1-0 en hij gaf een prachtige voorassist bij de 2-0 van Anthony Martial. Marcus Rashford en Bruno Fernandes zorgden voor de andere twee treffers in de tweede helft. Joao Felix deed nog wat terug voor de Londenaren uit een assist van Hakim Ziyech, maar toen was het duel al beslist.

Manchester United had minstens een gelijkspel nodig om het ticket voor de Champions League te bemachtigen. Vooraf was dit al het doel en gedurende het seizoen is gebleken dat de ploeg van Ten Hag echt mee kon gaan doen. De titelrace was na mindere wintermaanden al vrij snel onmogelijk, maar de derde plek is nog altijd realistisch. Door een treffer van Casemiro tegen Bournemouth bleef de positie behouden en kon het tegen een noodlijdende Chelsea het beslissende zetje worden gegeven.

Tijdens de wedstrijd was het goed te zien waarom Chelsea op de twaalfde positie staat in de Premier League. In de eerste helft kreeg het veel kansen, maar benutte die niet. Manchester United was wel effectief en weer was Casemiro belangrijk met een doelpunt. Uit een vrije trap kopte de Braziliaan binnen: 1-0. Bij het tweede doelpunt leverde Casemiro een wereldpass af aan Jadon Sancho, die de bal voorgaf op een ongelukkig spelende Martial. De Fransman kon ondanks zijn matige optreden ditmaal wel voor open doel de bal binnenschieten.

Niet iedereen bij Manchester United ging met een goed gevoel het veld af in de rust, want Antony moest de wedstrijd met een vervelende blessure verlaten. De oud-Ajacied maakte een actie en werd afgetroefd door Trevoh Chalobah, die een sliding inzette en de buitenspeler per abuis meenam. Antony bleef liggen op de grond en moest het veld met een brancard verlaten. Met het oog op de FA Cup-finale tegen Manchester City komende week een behoorlijke domper.

Cristian Eriksen zal ’s nachts ook nog wel eens wakker liggen van een behoorlijke kans. De ingevallen Tyrell Malacia gaf de bal goed voor op de Deen, maar voor een open doel kreeg de middenvelder de bal niet over de lijn. Dat lukte Bruno Fernandes later wel, want die schoot een penalty, die hij zelf versierde, heerlijk koeltjes binnen. Daar bleef het niet bij, want voor Antony de ingevallen Marcus Rashford beloonde zichzelf met een doelpunt en schoot de ploeg van Ten Hag op een riante voorsprong van 4-0. De eretreffer van de vrijstaande Felix - uit een pass van Ziyech - veranderde daar niets meer aan.

Dat betekent dat Ten Hag volgend seizoen Champions League mag gaan spelen met Manchester United. Na de eerdere winst van de EFL Cup kan hij dat succes ook bijschrijven. Er is nog een volgend doel voor Manchester United met het behalen van de bekeroverwinning in de FA Cup tegen Manchester City. Komend seizoen moet er een volgende stap worden gezet: kan hij dan een serieuze gooi doen naar de titel?