Ongelofelijke misser van Eriksen namens Manchester United tegen Chelsea: 0.95 xGOT

Christian Eriksen gaf donderdagavond bij het eerste doelpunt van Manchester United de assist op Casemiro, waarmee de teller op succesvolle eindpasses op 74 kwam, evenveel als Thierry Henry. Slechts elf spelers deden dat vaker in de Premier League, maar de Deense middenvelder had in het tweede bedrijf ook moeten scoren. Van héél dichtbij kreeg hij de bal echter niet in het doel. Uiteindelijk was het niet erg, want The Red Devils liepen alsnog snel uit.